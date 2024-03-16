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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:30

В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

16 марта 2024, 17:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, ростовчанин Сергей Медзигов смог принять участие в голосовании из дома, об этом сообщили донские СМИ.

В субботу, 16 марта, телеканал «Дон24» объявил, что в Ростове в голосовании для выбора президента принял участие один из старейших и уважаемых горожан — Сергей Медзигов. Ростовчанин участвовал в Великой Отечественной войне, через неделю мужчине исполнится 100 лет.

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Господин Медзигов получил возможность проголосовать дома, для этого к нему специально приехали журналисты, наблюдатели с представителями избирательного участка.

Сергей Медзигов считает важным сохранять активную жизненную позицию и в зрелом возрасте, а также называет Россию великим государством, в котором он счастлив жить.

Напоминаем, 17 марта станет последним днем выборов в Ростовской области, дончане смогут отдать голос за своего кандидата в президенты с 08.00 до 20.00 мск.

Ранее ЦИК рассказал, что будет делать с бланками для голосования, испорченными в дни выборов.

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