В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В субботу, 16 марта, телеканал «Дон24» объявил, что в Ростове в голосовании для выбора президента принял участие один из старейших и уважаемых горожан — Сергей Медзигов. Ростовчанин участвовал в Великой Отечественной войне, через неделю мужчине исполнится 100 лет.
Господин Медзигов получил возможность проголосовать дома, для этого к нему специально приехали журналисты, наблюдатели с представителями избирательного участка.
Сергей Медзигов считает важным сохранять активную жизненную позицию и в зрелом возрасте, а также называет Россию великим государством, в котором он счастлив жить.
Напоминаем, 17 марта станет последним днем выборов в Ростовской области, дончане смогут отдать голос за своего кандидата в президенты с 08.00 до 20.00 мск.
Ранее ЦИК рассказал, что будет делать с бланками для голосования, испорченными в дни выборов.