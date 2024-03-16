В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В субботу, 16 марта, телеканал «Дон24» объявил, что в Ростове в голосовании для выбора президента принял участие один из старейших и уважаемых горожан — Сергей Медзигов. Ростовчанин участвовал в Великой Отечественной войне, через неделю мужчине исполнится 100 лет.