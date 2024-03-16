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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Рабочий пострадал при обвале шахты в Ростовской области 15 марта

В Ростовской области спасли рабочего, пострадавшего при обвале шахты

16 марта 2024, 14:12
Фото: 1MI
Рабочий пострадал при обвале шахты в Ростовской области 15 марта

Рабочий пострадал при обвале шахты в Ростовской области 15 марта

В Ростовской области рабочий пострадал при обвале шахты «Шерловская-Наклонная», об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что в пятницу, 15 марта, в Ростовской области в шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе произошло ЧП.

По предварительной информации, горняки заряжали забой взрывчатки, когда произошел обвал пород. Часть рабочих успели отбежать, но один из их коллег не успел и оказался погребен под завалами породы.

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Спасателям якобы потребовалось несколько часов, чтобы откопать пострадавшего и вытащить его на поверхность на носилках. Мужчину доставили в больницу Красного Сулина для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Издание сообщает, что у шахтера диагностировали перелом таза с обеих сторон с ушибом головы и другими травмами.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, сведения уточняются.

Ранее в Ростовской области шахтер попал в больницу после встречи с девушкой.

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