В Ростовской области спасли рабочего, пострадавшего при обвале шахты

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал, что в пятницу, 15 марта, в Ростовской области в шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе произошло ЧП.
По предварительной информации, горняки заряжали забой взрывчатки, когда произошел обвал пород. Часть рабочих успели отбежать, но один из их коллег не успел и оказался погребен под завалами породы.
Спасателям якобы потребовалось несколько часов, чтобы откопать пострадавшего и вытащить его на поверхность на носилках. Мужчину доставили в больницу Красного Сулина для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Издание сообщает, что у шахтера диагностировали перелом таза с обеих сторон с ушибом головы и другими травмами.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, сведения уточняются.
Ранее в Ростовской области шахтер попал в больницу после встречи с девушкой.