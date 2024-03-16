В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Сотрудники гидрометцентра объявили, что на выходных в Ростове и Ростовской области ожидается потепление до +14 градусов.
Ночью в регионе держались заморозки с температурой воздуха -4 до +2 градусов, небольшим дождем и мокрым снегом, однако уже к утру распогодилось.
Ростовский гидрометцентр предупредил, что в днем воздух в Ростове прогреется до +12 градусов, а по Ростовской области ожидается потепление до +14 градусов.
Согласно дополненной информации, в ближайшие дни жителям Ростовской области следует ожидать потепление до +16 градусов, а также небольшие дожди со слабым ветром скоростью до 10 метров в секунду.
Важной новостью дня стало сообщение о том, что в Ростовской области и других регионах России появилась новая схема мошенничества.
Дончан предупредили, что мошенники стали подменять или просить восстановить цифровую SIM-карту (eSIM). Ростовский хакер-программист Георг Буцуканов уверен, что появление цифровых SIM-карт упростило мошенникам задачу по доступу к личным данным клиентов сотовых операторов.
По словам эксперта, для того, чтобы завладеть личными данными пользователя, не нужно иметь даже специальных знаний в области программирования. Достаточно всего лишь обратиться к оператору, заявив, что именно вы являетесь владельцем номера и попросить заменить физическую SIM-карту на цифровую. Это позволяет мошенникам подключить цифровую «симку» к своему устройству и получить доступ к соцсетям, банковским приложениям и даже личным документам, если номер пользователя привязан к порталу или приложению Госуслуги.
Главной новостью дня стало принятие законопроекта о создании казачьего мобилизационного резерва в Ростовской области.
Инициаторами проекта выступили донские депутаты Антон Гетта, Виктор Водолацкий и другие парламентарии. В пятницу закон приняли в третьем чтении, благодаря чему в Ростовской области и других субъектах РФ казаки получат возможность заключать контракты с Минобороны РФ и заступать на военную службу из кадрового резерва.