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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Ростовской области жители боятся мошенников готовятся к долгожданному потеплению

В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению

16 марта 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области жители боятся мошенников готовятся к долгожданному потеплению
В Ростовской области готовятся к потеплению и новым атакам мошенников, пока в Госдуме определяют судьбу донских казаков.

Весна по-ростовски

Сотрудники гидрометцентра объявили, что на выходных в Ростове и Ростовской области ожидается потепление до +14 градусов.

Ночью в регионе держались заморозки с температурой воздуха -4 до +2 градусов, небольшим дождем и мокрым снегом, однако уже к утру распогодилось.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Ростовский гидрометцентр предупредил, что в днем воздух в Ростове прогреется до +12 градусов, а по Ростовской области ожидается потепление до +14 градусов.

Согласно дополненной информации, в ближайшие дни жителям Ростовской области следует ожидать потепление до +16 градусов, а также небольшие дожди со слабым ветром скоростью до 10 метров в секунду.

Осторожно, мошенники!

Важной новостью дня стало сообщение о том, что в Ростовской области и других регионах России появилась новая схема мошенничества.

Дончан предупредили, что мошенники стали подменять или просить восстановить цифровую SIM-карту (eSIM). Ростовский хакер-программист Георг Буцуканов уверен, что появление цифровых SIM-карт упростило мошенникам задачу по доступу к личным данным клиентов сотовых операторов.

Фото: Изображение Midjourney

По словам эксперта, для того, чтобы завладеть личными данными пользователя, не нужно иметь даже специальных знаний в области программирования. Достаточно всего лишь обратиться к оператору, заявив, что именно вы являетесь владельцем номера и попросить заменить физическую SIM-карту на цифровую. Это позволяет мошенникам подключить цифровую «симку» к своему устройству и получить доступ к соцсетям, банковским приложениям и даже личным документам, если номер пользователя привязан к порталу или приложению Госуслуги.

Казаки в резерве

Главной новостью дня стало принятие законопроекта о создании казачьего мобилизационного резерва в Ростовской области.

Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области
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Инициаторами проекта выступили донские депутаты Антон Гетта, Виктор Водолацкий и другие парламентарии. В пятницу закон приняли в третьем чтении, благодаря чему в Ростовской области и других субъектах РФ казаки получат возможность заключать контракты с Минобороны РФ и заступать на военную службу из кадрового резерва.

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