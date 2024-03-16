В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению

По словам эксперта, для того, чтобы завладеть личными данными пользователя, не нужно иметь даже специальных знаний в области программирования. Достаточно всего лишь обратиться к оператору, заявив, что именно вы являетесь владельцем номера и попросить заменить физическую SIM-карту на цифровую. Это позволяет мошенникам подключить цифровую «симку» к своему устройству и получить доступ к соцсетям, банковским приложениям и даже личным документам, если номер пользователя привязан к порталу или приложению Госуслуги.