В центре Ростове продают загадочный особняк с фонтаном за 598 млн рублей

Особняк, как указано в объявлении, двухэтажный, в нем несколько залов площадью от 230 до 260 квадратов, обеденная зона, несколько гостиных, более 17 комнат свободного назначения, тренажерный зал, СПА-зона с массажным кабинетом, собственная библиотека с личным кабинетом, комнаты для персонала и другие помещения. Стоимость лота составляет 598 миллионов рублей.