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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В центре Ростове продают загадочный особняк с фонтаном за 598 млн рублей

В центре Ростове продают загадочный особняк с фонтаном за 598 млн рублей

16 марта 2024, 14:57
Фото: pxhere.com
В центре Ростове продают загадочный особняк с фонтаном за 598 млн рублей
В центре Ростове на продажу выставили особняк дворцового типа площадью 2,8 тысячи квадратов с собственным бассейном, фонтаном и сложным ландшафтным дизайном, информация об этом появилась на портале объявлений.

В субботу, 16 марта, частное лицо выставило на продажу особняк с фонтаном стоимостью 598 миллионов рублей. По словам продавца, частный особняк расположен на участке площадью 56 соток (0,56 гектара) в историческом центре Ростова, однако адрес уникального сооружения продавец готов сообщить только заинтересованным покупателям.

«Дизайн-проект данного особняка был разработан по индивидуальному запросу и с учетом всех пожелании семьи собственника, и является отражением его высокого статуса и респектабельности среди жителей города», — заявил продавец, сообщив, что особняк начали строить в 2011 году, но не смогли закончить объект.

Фото: Авито

Согласно данным объявления, особняк имеет площадь 2,8 тысячи квадратных метров, на участке запланировано создание сложного террасированного рельефа, закладка фонтана и бассейна, создание сада с уникальными растениями, кустарниками и деревьями, здесь также оборудуют зону парковки и пункт охраны.

Особняк, как указано в объявлении, двухэтажный, в нем несколько залов площадью от 230 до 260 квадратов, обеденная зона, несколько гостиных, более 17 комнат свободного назначения, тренажерный зал, СПА-зона с массажным кабинетом, собственная библиотека с личным кабинетом, комнаты для персонала и другие помещения. Стоимость лота составляет 598 миллионов рублей.

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Здание можно купить в качестве личного особняка или использовать его как гостинично-ресторанный комплекс или апарт-отель. Фото и адрес готовы предоставить только по запросу.

Ранее в Ростове выставили на продажу особняк, построенный в XX веке.

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