Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По словам врачей, в марте в Ростовской области всегда наблюдается новая волна увеличения простуд и заболеваемости ОРВИ.
«Сейчас днем тепло, а утром и ночью холодно. Уставшие от зимы люди спешат снять теплые пуховики, заменив их на легкие куртки. Перестают носить шапки, шарфы и перчатки. Но делать это категорически не следует», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.
Доктор подчеркивает, что нужно правильно трактовать прогноз погоды. И даже если днем градусник показывает +10, а к ночи ожидается минус, это не повод отказываться от теплой одежды.
«Голова, шея и руки всегда должны находиться в тепле. Это те места, через которые тело охлаждается сильнее. Снижение температуры тела может привести к снижению температуры на слизистых дыхательных путей. Из-за этого активизируются собственные бактерии и человек может заболеть», — разъясняет врач.
Поэтому для защиты от болезни, в марте в Ростове очень важно не переохлаждаться.
«Ну и, конечно же, следует помнить, что вирус циркулирует вне зависимости от погоды. Поэтому по-прежнему я призываю ростовчан регулярно мыть руки и лицо после прихода с улицы домой. А также носить маску в местах большого скопления людей», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала о снегопадах и морозах в Ростовской области с 11 марта 2024 года.