Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области

«Голова, шея и руки всегда должны находиться в тепле. Это те места, через которые тело охлаждается сильнее. Снижение температуры тела может привести к снижению температуры на слизистых дыхательных путей. Из-за этого активизируются собственные бактерии и человек может заболеть», — разъясняет врач.