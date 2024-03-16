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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области, и как не заболеть в этот период

Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области

16 марта 2024, 06:46
Фото: 1MI
Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области, и как не заболеть в этот период
Новая волна роста заболеваемости ОРВИ в Ростовской области ожидается в марте, сообщили RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам врачей, в марте в Ростовской области всегда наблюдается новая волна увеличения простуд и заболеваемости ОРВИ.

«Сейчас днем тепло, а утром и ночью холодно. Уставшие от зимы люди спешат снять теплые пуховики, заменив их на легкие куртки. Перестают носить шапки, шарфы и перчатки. Но делать это категорически не следует», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.

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Доктор подчеркивает, что нужно правильно трактовать прогноз погоды. И даже если днем градусник показывает +10, а к ночи ожидается минус, это не повод отказываться от теплой одежды.

«Голова, шея и руки всегда должны находиться в тепле. Это те места, через которые тело охлаждается сильнее. Снижение температуры тела может привести к снижению температуры на слизистых дыхательных путей. Из-за этого активизируются собственные бактерии и человек может заболеть», — разъясняет врач.

Поэтому для защиты от болезни, в марте в Ростове очень важно не переохлаждаться.

Поэтому для защиты от болезни, в марте в Ростове очень важно не переохлаждаться.Поэтому для защиты от болезни, в марте в Ростове очень важно не переохлаждаться.
Поэтому для защиты от болезни, в марте в Ростове очень важно не переохлаждаться.
Фото: 1MI

«Ну и, конечно же, следует помнить, что вирус циркулирует вне зависимости от погоды. Поэтому по-прежнему я призываю ростовчан регулярно мыть руки и лицо после прихода с улицы домой. А также носить маску в местах большого скопления людей», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала о снегопадах и морозах в Ростовской области с 11 марта 2024 года.

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