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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Явка на выборах в Ростовской области превысила 36%

Явка на выборах в Ростовской области превысила 36%

16 марта 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области по итогам первого дня голосования на выборах президента явка составила 36%, сообщили в Избиркоме региона.
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Выборы

Это число получилось с учетом тех, кто отдал свой голос дистанционно. Всего таких избирателей было 250 тысяч.

«Дистанционно проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ», — говорится в публикации.

Явка на выборы в России превысила 25% в первый день голосования
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Отмечается, что это количество постоянно увеличивается. Дело в том, что таким образом голосовать можно в любое время суток.

В субботу, 16 марта, с 8 утра открылись участки голосования в рамках второго дня выборов. Всего в донском регионе более двух тысяч мест, где можно отдать свой голос.

Читайте также о том, как найти свой избирательный участок в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Избирком#Явка
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