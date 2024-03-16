Явка на выборах в Ростовской области превысила 36%

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Это число получилось с учетом тех, кто отдал свой голос дистанционно. Всего таких избирателей было 250 тысяч.
«Дистанционно проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ», — говорится в публикации.
Отмечается, что это количество постоянно увеличивается. Дело в том, что таким образом голосовать можно в любое время суток.
В субботу, 16 марта, с 8 утра открылись участки голосования в рамках второго дня выборов. Всего в донском регионе более двух тысяч мест, где можно отдать свой голос.
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