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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 17:57

Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%

Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%

16 марта 2024, 17:55
Фото: t.me/ikro61
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
В Ростовской области свой голос за кандидатов в президенты отдали более 60% избирателей, об этом сообщили в пресс-службе донского Избиркома.
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Выборы

Прошло около часа с момента закрытия избирательных участков в Ростовской области, а потому сотрудники донского Избиркома подвели итоги второго дня голосования за кандидатов в президенты Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, явка избирателей превысила 61%, при подсчете количества проголосовавших дончан учли 328 тысяч граждан, выбравших дистанционное голосование. Члены избирательной комиссии добавили, что к концу второго дня выборов проголосовали около 90% граждан, выбравших ДЭГ.

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Воскресенье, 17 марта, станет последним днем, когда ростовчане смогут поддержать своего кандидата в президенты, для этого нужно проголосовать через ДЭГ или прийти в своей избирательный участок по месту жительства. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 мск.

В ЦИК РФ сообщили, что на второй день выборов средний показатель явки по стране составил 55,4%.

Ранее стало известно, как проходят выборы в Ростове для ветеранов Великой Отечественной войны.

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