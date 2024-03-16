Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%

Воскресенье, 17 марта, станет последним днем, когда ростовчане смогут поддержать своего кандидата в президенты, для этого нужно проголосовать через ДЭГ или прийти в своей избирательный участок по месту жительства. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 мск.