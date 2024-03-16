Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%

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Published Сегодня, 17:55
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Прошло около часа с момента закрытия избирательных участков в Ростовской области, а потому сотрудники донского Избиркома подвели итоги второго дня голосования за кандидатов в президенты Российской Федерации.
Согласно предварительным данным, явка избирателей превысила 61%, при подсчете количества проголосовавших дончан учли 328 тысяч граждан, выбравших дистанционное голосование. Члены избирательной комиссии добавили, что к концу второго дня выборов проголосовали около 90% граждан, выбравших ДЭГ.
Воскресенье, 17 марта, станет последним днем, когда ростовчане смогут поддержать своего кандидата в президенты, для этого нужно проголосовать через ДЭГ или прийти в своей избирательный участок по месту жительства. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 мск.
В ЦИК РФ сообщили, что на второй день выборов средний показатель явки по стране составил 55,4%.
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