Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева

Согласно данным системы «СПАРК-Interfax», ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» из Самарской области специализируется на двигателей, турбин, насосов, компрессоров, турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей и их частей, а также производством комплектующих для летательных, в том числе космических, аппаратов и их обслуживанием. Вероятно, сумма, указанная в исковых требованиях, является долгом ТАНТК имени Бериева за услуги или продукцию самарской компании.