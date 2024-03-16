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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева

Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева

16 марта 2024, 09:32
Фото: Alexandr Meshkov / сommons.wikimedia.org/w/index.php? curid=58186801
Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева

Производитель двигателей в потребовал с авиазавода в Таганроге 201 млн рублей

Самарская компания по производству двигателей и турбин для летательных аппаратов требует больше 200 миллионов рублей от ТАНТК имени Г. М. Бериева, информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В конце февраля ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» обратилось с иском в Арбитражный суд Ростовской области, потребовав от ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» более 201,2 миллиона рублей.

6 марта исковое заявление приняли к производству, однако документ с формулировкой требований и причиной судебных разбирательств опубликован не был.

ТАНТК имени Бериева требует 6,3 млн от производителя беспилотных авиасистем из Москвы
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Согласно данным системы «СПАРК-Interfax», ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» из Самарской области специализируется на двигателей, турбин, насосов, компрессоров, турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей и их частей, а также производством комплектующих для летательных, в том числе космических, аппаратов и их обслуживанием. Вероятно, сумма, указанная в исковых требованиях, является долгом ТАНТК имени Бериева за услуги или продукцию самарской компании.

Информация пока не подтвердилась, данные уточняются. Первое заседание по делу состоится 18 апреля.

Ранее ТАНТК имени Бериева судился с производителем беспилотных систем из Москвы.

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