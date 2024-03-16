Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Вечером 16 марта объявили итоги Всероссийской переписи воробьев, которая прошла в первую декаду марта. В течение недели, с 4 по 10 марта, 613 дончан увлеченно искали и считали воробьев в своих населенных пунктах, что обеспечило региону пятое место в рейтинге числа участников.
В ходе наблюдений добровольцы обнаружили более 2,5 тысячи домовых воробьев, почти 1,6 тысячи полевых воробьев и более 270 птиц неустановленного вида.
Наблюдение велось со 195 точек на территории Ростовской области, однако численность замеченных особей позволила региону занять только 11-е место федерального рейтинга.
Напоминаем, главной целью акции был сбор информации для Союза охраны птиц России, заинтересованного в сохранении популяции воробьев.