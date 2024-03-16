Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев

Вечером 16 марта объявили итоги Всероссийской переписи воробьев, которая прошла в первую декаду марта. В течение недели, с 4 по 10 марта, 613 дончан увлеченно искали и считали воробьев в своих населенных пунктах, что обеспечило региону пятое место в рейтинге числа участников.