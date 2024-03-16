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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев

Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев

16 марта 2024, 16:56
Фото: Vkulikov / Собственная работа, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев

В марте более 600 дончан считали воробьев в Ростовской области

В Ростовской области жители заняли пятое место в федеральной переписи воробьев, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

Вечером 16 марта объявили итоги Всероссийской переписи воробьев, которая прошла в первую декаду марта. В течение недели, с 4 по 10 марта, 613 дончан увлеченно искали и считали воробьев в своих населенных пунктах, что обеспечило региону пятое место в рейтинге числа участников.

Итоговая статистика от Союза охраны птиц РоссииИтоговая статистика от Союза охраны птиц России
Итоговая статистика от Союза охраны птиц России
Фото: t.me/mpro161

В ходе наблюдений добровольцы обнаружили более 2,5 тысячи домовых воробьев, почти 1,6 тысячи полевых воробьев и более 270 птиц неустановленного вида.

В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
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Наблюдение велось со 195 точек на территории Ростовской области, однако численность замеченных особей позволила региону занять только 11-е место федерального рейтинга.

Напоминаем, главной целью акции был сбор информации для Союза охраны птиц России, заинтересованного в сохранении популяции воробьев.

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