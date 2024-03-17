Две центральные улицы Ростова перекроют на полгода

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Так, с 25 марта по 25 июня проехать нельзя будет на улице Варфоломеева на участке от Соколова до Чехова. Также в эти сроки движение перекроют на Малюгиной в районе Чехова.
Затем, с 25 июня по 10 сентября дополнительно закроют проезд на улице Малюгиной в районе Кировского проспекта.
Сообщается, что в это время там будут проводить работы на теплосетях.
Напомним, с завтрашнего дня ограничение движения вводится в районе «Меги» под Ростовом. Там запланировал ремонт дорожного полотна. Работы продлятся до конца осени.
Также движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта. Там будут проводить работы на подземных коммуникациях.