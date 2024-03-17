rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Из-за работ на теплосетях новые дорожные ограничения ожидают Ростов

Две центральные улицы Ростова перекроют на полгода

17 марта 2024, 15:32
Фото: 1MI
Из-за работ на теплосетях новые дорожные ограничения ожидают Ростов

Движение машин ограничат по двум улицам Ростова на полгода

Из-за работ на теплосетях новые дорожные ограничения ожидают Ростов, предупредили в городском департаменте транспорта.

Так, с 25 марта по 25 июня проехать нельзя будет на улице Варфоломеева на участке от Соколова до Чехова. Также в эти сроки движение перекроют на Малюгиной в районе Чехова.

Затем, с 25 июня по 10 сентября дополнительно закроют проезд на улице Малюгиной в районе Кировского проспекта.

В Ростове введут массовые ограничения проезда по центру и ЗЖМ. Показываем на карте
Узнать подробнее

Сообщается, что в это время там будут проводить работы на теплосетях.

Напомним, с завтрашнего дня ограничение движения вводится в районе «Меги» под Ростовом. Там запланировал ремонт дорожного полотна. Работы продлятся до конца осени.

Также движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта. Там будут проводить работы на подземных коммуникациях.

Читайте также:
Улицу Московскую перекроют в Ростове на два месяцаДо осени ограничат движение машин на М-4 «Дон» под РостовомДвижение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Администрация Ростова#Дорожные ограничения в Ростове#Городская администрация
Подпишитесь
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
Сегодня, 05:24
Жители Ростова массово скупают склады
Сегодня, 14:19
Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%
Сегодня, 13:33
Пришлось ехать в автозаке с убийцами: ростовским бывшим судьям продлили арест
Сегодня, 12:09
Зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 12:01
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39