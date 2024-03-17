Электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по другому расписанию

С 20 по 22 марта изменится расписание электричек №6504 «Ростов — Таганрог». Отправляться они будут по привычному времени в 11.31. Последующие остановки до «Синявской» также запланированы по графику. Однако на «Синявскую» электричка прибудет на три минуты позже — в 12.16. Отправиться оттуда она на 19 минут позже — в 12.33.