Электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по другому расписанию

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
С 20 по 22 марта изменится расписание электричек №6504 «Ростов — Таганрог». Отправляться они будут по привычному времени в 11.31. Последующие остановки до «Синявской» также запланированы по графику. Однако на «Синявскую» электричка прибудет на три минуты позже — в 12.16. Отправиться оттуда она на 19 минут позже — в 12.33.
Таким образом, прибытие пригородного поезда сдвинется также на 19 минут. Ждать в Таганроге на конечной его нужно в 13.25.
Ранее сообщалось, что ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля.