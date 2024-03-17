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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Расписание пригородных проездов изменится в ближайшее время

Электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по другому расписанию

17 марта 2024, 10:15
Фото: 1MI
Расписание пригородных проездов изменится в ближайшее время
Расписание пригородных проездов изменится в ближайшее время, предупредили в СКЖД.

С 20 по 22 марта изменится расписание электричек №6504 «Ростов — Таганрог». Отправляться они будут по привычному времени в 11.31. Последующие остановки до «Синявской» также запланированы по графику. Однако на «Синявскую» электричка прибудет на три минуты позже — в 12.16. Отправиться оттуда она на 19 минут позже — в 12.33.

Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки
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Таким образом, прибытие пригородного поезда сдвинется также на 19 минут. Ждать в Таганроге на конечной его нужно в 13.25.

Ранее сообщалось, что ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля.

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