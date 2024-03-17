Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, источником грохота стала работа систем ПВО, сбивших цель в небе на подлете к Каменску-Шахтинскому. Глава региона сообщил, что целью военных стал БПЛА самолетного типа, замеченный и перехваченный на пути к Каменску. Военные сбили беспилотник, благодаря чему удалось предотвратить попытку атаки по Ростовской области.