Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Ранним утром воскресенья, 17 марта, около 05.00 мск жителей севера Ростовской области разбудил громкий звук, похожий на взрыв.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, источником грохота стала работа систем ПВО, сбивших цель в небе на подлете к Каменску-Шахтинскому. Глава региона сообщил, что целью военных стал БПЛА самолетного типа, замеченный и перехваченный на пути к Каменску. Военные сбили беспилотник, благодаря чему удалось предотвратить попытку атаки по Ростовской области.
Куда упали обломки беспилотника и возможный ущерб от последствий ночной атаки будут уточнять специалисты.
«Наше Ростовское ПВО лучшие! Спасибо, за наш спокойный сон!», — поблагодарили военных взволнованные дончане.
Ранее Анатолий Вассерман предсказал новые атаки беспилотников по Ростовской области.