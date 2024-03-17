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Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском

Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском

17 марта 2024, 02:33
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
В Ростовской области системы ПВО сбили беспилотник, проникший в воздушное пространство над Каменском-Шахтинским, о попытке ночной атаки рассказал губернатор Василий Голубев.

Ранним утром воскресенья, 17 марта, около 05.00 мск жителей севера Ростовской области разбудил громкий звук, похожий на взрыв.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, источником грохота стала работа систем ПВО, сбивших цель в небе на подлете к Каменску-Шахтинскому. Глава региона сообщил, что целью военных стал БПЛА самолетного типа, замеченный и перехваченный на пути к Каменску. Военные сбили беспилотник, благодаря чему удалось предотвратить попытку атаки по Ростовской области.

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Куда упали обломки беспилотника и возможный ущерб от последствий ночной атаки будут уточнять специалисты.

«Наше Ростовское ПВО лучшие! Спасибо, за наш спокойный сон!», — поблагодарили военных взволнованные дончане.

Ранее Анатолий Вассерман предсказал новые атаки беспилотников по Ростовской области.

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