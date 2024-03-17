Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента

На следующий день, три дрона сбили в небе над Новошахтинском. Они пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Позже обломки БПЛА нашли на его территории, работа предприятия на некоторое время была парализована. К счастью, обошлось без пострадавших.