Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
15 марта по всей России стартовали трехдневные выборы президента страны. В Ростовской области открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. Также часть граждан предпочли отдать голос онлайн, предварительно зарегистрировавшись на портале дистанционного электронного голосования.
По последним данным регионального Избиркома, явка на выборах в Ростовской области превысила 70%. Более 90% местных жителей, участвовавших в голосовании онлайн, также изъявили свою волю.
Не обошлось без происшествий. В первый день выборов в Азовском районе местный житель залил краской урну с бюллетенями. Его задержали, позже стало известно о возбуждении уголовного дела.
Также распространялся фейк о ручке на выборах с исчезающими чернилами. Однако и его быстро развенчали.
Последние участки на выборах президента закончат свою работу в 20.00 мск. После этого начнется подсчет голосов.
Ростовская область на уходящей неделе подвергалась атакам беспилотников.
Так, во вторник, 12 марта, в Таганроге сработали экстренные сирены из-за атак БПЛА. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Позже сигнал тревоги отменили, так как беспилотники сбили за пределами города.
На следующий день, три дрона сбили в небе над Новошахтинском. Они пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Позже обломки БПЛА нашли на его территории, работа предприятия на некоторое время была парализована. К счастью, обошлось без пострадавших.
Наконец, ранним утром 17 марта беспилотник самолетного типа сбили в небе над Каменском-Шахтинским. Местных жителей разбудил мощный хлопок. Происшествие также обошлось без пострадавших.
«КП — Ростов-на-Дону» рассказала об инциденте на прошедшем в Ростове 13 марта спектакле «Жениться Вам надо, барин». Постановка шла в ростовском Академическом театре имени Горького.
В спектакле играл актер Марат Башаров. Он заметил, что одному из зрителей стало плохо. Актер перестал играть и объявил антракт, чтобы помочь зрителю. Театральная труппа ждала, когда ростовчанину окажут первую помощь.
«Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“, — сообщает издание со ссылкой на очевидцев.
Зрителю быстро оказала помощь врач, находившаяся поблизости. После чего его забрали родственники. Спектакль же продолжился с того места, в котором был прерван.