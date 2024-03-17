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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Главные новости Ростовской области с 11 по 17 марта.

Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента

17 марта 2024, 15:15
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области с 11 по 17 марта.
На уходящей неделе Ростовскую область дважды атаковали беспилотники, в регионе открылись сотни избирательных участков, а актера Марата Башарова поблагодарили за помощь зрителю во время спектакля в Ростове.

Выборы

15 марта по всей России стартовали трехдневные выборы президента страны. В Ростовской области открыли более 2,5 тысячи избирательных участков. Также часть граждан предпочли отдать голос онлайн, предварительно зарегистрировавшись на портале дистанционного электронного голосования.

По последним данным регионального Избиркома, явка на выборах в Ростовской области превысила 70%. Более 90% местных жителей, участвовавших в голосовании онлайн, также изъявили свою волю.

Не обошлось без происшествий. В первый день выборов в Азовском районе местный житель залил краской урну с бюллетенями. Его задержали, позже стало известно о возбуждении уголовного дела.

Также распространялся фейк о ручке на выборах с исчезающими чернилами. Однако и его быстро развенчали.

Последние участки на выборах президента закончат свою работу в 20.00 мск. После этого начнется подсчет голосов.

Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%
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Атаки беспилотников

Ростовская область на уходящей неделе подвергалась атакам беспилотников.

Так, во вторник, 12 марта, в Таганроге сработали экстренные сирены из-за атак БПЛА. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. Позже сигнал тревоги отменили, так как беспилотники сбили за пределами города.

На следующий день, три дрона сбили в небе над Новошахтинском. Они пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Позже обломки БПЛА нашли на его территории, работа предприятия на некоторое время была парализована. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наконец, ранним утром 17 марта беспилотник самолетного типа сбили в небе над Каменском-Шахтинским. Местных жителей разбудил мощный хлопок. Происшествие также обошлось без пострадавших.

Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
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Прерванный спектакль

«КП — Ростов-на-Дону» рассказала об инциденте на прошедшем в Ростове 13 марта спектакле «Жениться Вам надо, барин». Постановка шла в ростовском Академическом театре имени Горького.

В спектакле играл актер Марат Башаров. Он заметил, что одному из зрителей стало плохо. Актер перестал играть и объявил антракт, чтобы помочь зрителю. Театральная труппа ждала, когда ростовчанину окажут первую помощь.

«Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“, — сообщает издание со ссылкой на очевидцев.

Зрителю быстро оказала помощь врач, находившаяся поблизости. После чего его забрали родственники. Спектакль же продолжился с того места, в котором был прерван.

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