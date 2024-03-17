rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих

Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих

17 марта 2024, 07:33
Фото: mil.ru
Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих
Участникам спецоперации оказывают помощь государство и неравнодушные россияне. Что можно передать для бойцов и куда стоит обращаться, в материале RostovGazeta.

Помощь участникам СВО

Сегодня волонтеры в основном собирают посылки, содержащие продукты питания, одежду, медикаменты, средства реабилитации, технику и инструменты. Кроме того, отправляются крупные партии гуманитарной помощи, включающие дизельные печки для обогрева землянок, квадрокоптеры и генераторы.

Для бойцов активно изготавливают маскировочные сети и отливают окопные свечи. Также создаются свечки-печки, на которых можно нагревать казанки и готовить еду. Кроме того, передают нестандартные «сухие посылки», такие как пропитанная гелем губка с сухой салфеткой для душа, а также дегидрированные овощи и мясо для супов.

В зону СВО можно отправить медицинские препараты, газовые горелки, баллоны, дождевики и другие необходимые предметы. Требуются также одежда и обувь, включая термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, наушники и средства личной гигиены.

В зону СВО можно отправить медицинские препараты, газовые горелки, баллоны, дождевики и другие необходимые предметы.В зону СВО можно отправить медицинские препараты, газовые горелки, баллоны, дождевики и другие необходимые предметы.
В зону СВО можно отправить медицинские препараты, газовые горелки, баллоны, дождевики и другие необходимые предметы.
Фото: wikimedia.org

Кто собирает помощь для участников спецоперации

Волонтеры активно организуют сбор помощи. Некоторые из них собирают средства на приобретение необходимой дорогостоящей техники для прифронтовой зоны, такой как внедорожные автомобили, квадрокоптеры, приборы ночного видения и прочее.

Куда обращаться, чтобы помочь бойцам СВО

В каждом субъекте Российской Федерации действуют региональные отделения Народного фронта. Сюда можно принести необходимые вещи для ребят на передовой.

В пункты приема, расположенные в региональных отделениях Народного фронта, вы можете принести:

  • бронежилеты.
  • каски.
  • рации цифровые с дальностью 5-10 км.
  • квадрокоптеры с камерами и дальностью полета от 3 км.
  • карты памяти для квадрокоптеров.
  • тактические аптечки.
  • аккумуляторы и зарядки.
  • планшеты и ноутбуки.
  • тепловизоры.
  • бинокли.
  • прицелы.
  • приборы ночного видения.

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 8 (800) 200-34-11. Адреса пунктов указаны на карте по ссылке Pobeda.onf.ru/#qa_anch.

Куда обращаться, чтобы помочь бойцам СВОКуда обращаться, чтобы помочь бойцам СВО
Куда обращаться, чтобы помочь бойцам СВО
Фото: donland.ru

Материальная помощь бойцам СВО

По всей стране существует множество проектов разного масштаба, которые вносят значительный вклад в поддержку бойцов, предоставляя им все необходимое. Часто материальную помощь СВО собирают по конкретным запросам. Командиры подразделений формируют списки необходимых предметов и направляют их в центры помощи. Помимо посылок с одеждой, медикаментами и продуктами, участникам СВО также нужна техника, например, дизельные печки для обогрева землянок, генераторы и квадрокоптеры.

Добровольцы изготавливают сети для маскировки, отливают свечи для окопов и разогрева пищи. Иногда встречаются и нестандартные посылки, такие как дегидрированные овощи, каши, мясо.

Что нельзя отправлять участникам СВО

Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказывал, что алкоголь и мобильные телефоны запрещено отправлять в посылках нашим бойцам в зоне СВО. Он отметил, что некоторые пытаются обмануть волонтеров ресурсного Центра добровольчества: скрывают телефоны в одежде и отправляют алкоголь под видом банок с компотом. Если обнаруживаются запрещенные предметы, посылки от отправителя больше не принимаются.

«Вести Псков» со ссылкой на слова губернатора пишет, что военнослужащим запрещено отправлять усилители сигнала, наушники, чехлы для телефонов, игровые приставки, продукты с коротким сроком годности, патроны и магазины для автоматов.

Что нельзя отправлять участникам СВОЧто нельзя отправлять участникам СВО
Что нельзя отправлять участникам СВО
Фото: donland.ru

Что готовят для бойцов спецоперации волонтеры

Волонтеры по всей стране организовали небольшие производства и готовят бойцам домашнюю еду, а также делают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

Так, активисты готовят сухой борщ и к этому набору кладут сухари и горький перец. Из одного пакета сухой смеси получается 500 миллилитров супа.

По такому же принципу готовят гороховый суп с копченостями. Для его приготовления используют те же самые ингредиенты: сушат картофель, морковь, лук, гороховое пюре и копченое мясо.

Волонтеры по всей стране организовали небольшие производства и готовят бойцам домашнюю едуВолонтеры по всей стране организовали небольшие производства и готовят бойцам домашнюю еду
Волонтеры по всей стране организовали небольшие производства и готовят бойцам домашнюю еду
Фото: donland.ru

Кроме того, в регионах для российских военных шью носки, после чего передают для гуманитарного конвоя.

Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области.

Читайте также:
Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопаркВ Ростовской области формируют именной батальон «Дон» для участия в СВОВоенные привезут в Ростов трофейную бронемашину Bradley
#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СВО#Помощь#Одежда#Гуманитарная помощь#Военнослужащие#Участники СВО#Волонтеры СВО в Ростовской области#Продукты питания#Посылки#Гуманитарная помощь на СВО
Подпишитесь
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
Сегодня, 05:24
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:51
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
Сегодня, 02:33
Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
Сегодня, 02:17
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
Вчера, 17:55
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39