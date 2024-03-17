Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Сегодня волонтеры в основном собирают посылки, содержащие продукты питания, одежду, медикаменты, средства реабилитации, технику и инструменты. Кроме того, отправляются крупные партии гуманитарной помощи, включающие дизельные печки для обогрева землянок, квадрокоптеры и генераторы.
Для бойцов активно изготавливают маскировочные сети и отливают окопные свечи. Также создаются свечки-печки, на которых можно нагревать казанки и готовить еду. Кроме того, передают нестандартные «сухие посылки», такие как пропитанная гелем губка с сухой салфеткой для душа, а также дегидрированные овощи и мясо для супов.
В зону СВО можно отправить медицинские препараты, газовые горелки, баллоны, дождевики и другие необходимые предметы. Требуются также одежда и обувь, включая термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, наушники и средства личной гигиены.
Волонтеры активно организуют сбор помощи. Некоторые из них собирают средства на приобретение необходимой дорогостоящей техники для прифронтовой зоны, такой как внедорожные автомобили, квадрокоптеры, приборы ночного видения и прочее.
В каждом субъекте Российской Федерации действуют региональные отделения Народного фронта. Сюда можно принести необходимые вещи для ребят на передовой.
В пункты приема, расположенные в региональных отделениях Народного фронта, вы можете принести:
Всю необходимую информацию можно узнать по телефону 8 (800) 200-34-11. Адреса пунктов указаны на карте по ссылке Pobeda.onf.ru/#qa_anch.
По всей стране существует множество проектов разного масштаба, которые вносят значительный вклад в поддержку бойцов, предоставляя им все необходимое. Часто материальную помощь СВО собирают по конкретным запросам. Командиры подразделений формируют списки необходимых предметов и направляют их в центры помощи. Помимо посылок с одеждой, медикаментами и продуктами, участникам СВО также нужна техника, например, дизельные печки для обогрева землянок, генераторы и квадрокоптеры.
Добровольцы изготавливают сети для маскировки, отливают свечи для окопов и разогрева пищи. Иногда встречаются и нестандартные посылки, такие как дегидрированные овощи, каши, мясо.
Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказывал, что алкоголь и мобильные телефоны запрещено отправлять в посылках нашим бойцам в зоне СВО. Он отметил, что некоторые пытаются обмануть волонтеров ресурсного Центра добровольчества: скрывают телефоны в одежде и отправляют алкоголь под видом банок с компотом. Если обнаруживаются запрещенные предметы, посылки от отправителя больше не принимаются.
«Вести Псков» со ссылкой на слова губернатора пишет, что военнослужащим запрещено отправлять усилители сигнала, наушники, чехлы для телефонов, игровые приставки, продукты с коротким сроком годности, патроны и магазины для автоматов.
Волонтеры по всей стране организовали небольшие производства и готовят бойцам домашнюю еду, а также делают окопные свечи и плетут маскировочные сети.
Так, активисты готовят сухой борщ и к этому набору кладут сухари и горький перец. Из одного пакета сухой смеси получается 500 миллилитров супа.
По такому же принципу готовят гороховый суп с копченостями. Для его приготовления используют те же самые ингредиенты: сушат картофель, морковь, лук, гороховое пюре и копченое мясо.
Кроме того, в регионах для российских военных шью носки, после чего передают для гуманитарного конвоя.
Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области.