Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих

Для бойцов активно изготавливают маскировочные сети и отливают окопные свечи. Также создаются свечки-печки, на которых можно нагревать казанки и готовить еду. Кроме того, передают нестандартные «сухие посылки», такие как пропитанная гелем губка с сухой салфеткой для душа, а также дегидрированные овощи и мясо для супов.