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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Стаканчик кофе «на вынос» подорожал в Ростове на 13% за год

Кофе «на вынос» подорожал в Ростове на 13% за год

17 марта 2024, 09:32
Фото: rostovgazeta.ru
Стаканчик кофе «на вынос» подорожал в Ростове на 13% за год
Жители Ростова чаще всего отдают предпочтение латте и капучино, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).

В качестве условного кофе «на вынос» учитывался кофе объемом 200-400 миллилитров. Средний чек на покупку напитка с собой в Ростове сейчас составляет 197 рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что вместе с ценой растет и спрос на кофе. Число покупок год к году выросло 17%.

Самыми популярными напитками у ростовчан остаются капучино и латте объемом 200-300 миллилитров.

«На фоне роста числа посещений заведений общепита, развития внутреннего туризма, возврата массовых мероприятий в городские пространства (конференции, фестивали, ярмарки и др.), быстро расширяется и сегмент легкого перекуса, приема кофе вне дома. Такой „деловой“ формат потребления кофе поддерживает и развитие кофепойнтов и кофеен в центрах притяжения трафика», — заявили эксперты «Чек Индекс».

Ростовчане стало активнее покупать кофе после его подорожания
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В топ-покупок вместе с кофе в Ростове попали маффины, пирожные, печенья, роллы и салаты. Более того, кофе все чаще входит и в топ-покупок цветочных магазинов наряду с букетами, обеспечивая владельцам дополнительный заработок.

Ранее в кофейнях Ростова рассказали, как сдерживают рост цен и обеспечивают поставки в условиях санкций.

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