Кофе «на вынос» подорожал в Ростове на 13% за год

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В качестве условного кофе «на вынос» учитывался кофе объемом 200-400 миллилитров. Средний чек на покупку напитка с собой в Ростове сейчас составляет 197 рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее.
Аналитики отмечают, что вместе с ценой растет и спрос на кофе. Число покупок год к году выросло 17%.
Самыми популярными напитками у ростовчан остаются капучино и латте объемом 200-300 миллилитров.
«На фоне роста числа посещений заведений общепита, развития внутреннего туризма, возврата массовых мероприятий в городские пространства (конференции, фестивали, ярмарки и др.), быстро расширяется и сегмент легкого перекуса, приема кофе вне дома. Такой „деловой“ формат потребления кофе поддерживает и развитие кофепойнтов и кофеен в центрах притяжения трафика», — заявили эксперты «Чек Индекс».
В топ-покупок вместе с кофе в Ростове попали маффины, пирожные, печенья, роллы и салаты. Более того, кофе все чаще входит и в топ-покупок цветочных магазинов наряду с букетами, обеспечивая владельцам дополнительный заработок.
Ранее в кофейнях Ростова рассказали, как сдерживают рост цен и обеспечивают поставки в условиях санкций.