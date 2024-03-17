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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области до конца года

Крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области в 2024-м

17 марта 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области до конца года
Открытие пяти крупных заводов в Ростовской области ожидается до конца 2024 года, заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире телепрограммы «О главном».

«До конца года мы сдадим еще не менее пяти новых производств и тоже крупных», — отметил Голубев.

При этом он рассказал, что заводы будут выпускать различную продукцию, в том числе беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные системы.

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Глава региона также подчеркнул, что инвесторы активно участвуют в развитии перспективных направлениях. Кроме того, поставлена задача обеспечить кадрами новые производства.

Напомним, глава Ростовской области рассказал, что в регионе запустят производство кондиционеров и стиральных машин.

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