Крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области в 2024-м

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
«До конца года мы сдадим еще не менее пяти новых производств и тоже крупных», — отметил Голубев.
При этом он рассказал, что заводы будут выпускать различную продукцию, в том числе беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные системы.
Глава региона также подчеркнул, что инвесторы активно участвуют в развитии перспективных направлениях. Кроме того, поставлена задача обеспечить кадрами новые производства.
Напомним, глава Ростовской области рассказал, что в регионе запустят производство кондиционеров и стиральных машин.