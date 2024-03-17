Малышка за миллион: как выглядят самые дорогие песики, которых можно купить в Ростове

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Самыми дорогими собаками в Ростове оказались мальтипу. Некоторые заводчики просят за них 900 тысяч рублей. Высокую стоимость они объясняют не только красотой щенков, но и хорошей родословной, здоровьем и дружелюбностью.
Мальтипу очень похожи на плюшевых собак. Они пушистые, с большими глазами и маленькими носами. Также они привлекают своим небольшим размером.
«Сможет летать с вами по миру в салоне самолета», — говорят заводчики.
Они добавляют, что мальтипу отлично ладят с детьми и якобы не вызывают аллергии.
Продают в Ростове и французских бульдогов. За одного из них, например, просят 170 тысяч рублей. У пса необычный кремовые окрас. Заводчик утверждает, что у животного есть все необходимые документы, прививки, он является чистокровным. Пса готовы отправить «в любую точку».
При этом бульдогу уже больше года. Почему решили продать собаку, в объявлении не уточняется. Однако ранее за него просили 200 тысяч рублей.
Около 150 тысяч рублей просят в Ростове за американского булли. Эти собаки-компаньоны разделены на несколько видов в зависимости от размеров. Самые маленькие — это покет. Именно их чаще всего продают и покупают в Ростове.
Заводчики утверждают, что псы являются чистокровными, здоровыми и привитыми. Несмотря на внушительный вид, булли являются очень дружелюбными и ласковыми собаками. Они отлично ладят с детьми и другими животными. Из других внешних достоинств этой породы собак — крепкое телосложение, мощные лапы и красивая мускулатура.
Большой популярностью в Ростове пользуются и щенки породы корги. Особенно дорогими являются мраморные корги. Цена за такого щенка может доходить до 120 тысяч рублей.
«Прекрасные, очень породные детки без малейших изъянов в окрасе!» — утверждают заводчики.
Они добавляют, что у собак есть полный пакет документов о происхождении, прививках и здоровье, в том числе международный ветеринарный паспорт.
За 115 тысяч рублей в Ростове можно купить щенка породы кане-корсо. Это одна из древнейших пород собак. Они произошли от древнеримских боевых собак, использовавшихся в качестве травильных собак-гладиаторов.
Однако сейчас кане-корсо известны своим дружелюбием и спокойным нравом. У собак красивый окрас и мощное тело.
Заводчики обещают предоставить на собаку паспорт, а также заверяют, что сделали все необходимые прививки и следят за здоровьем щенка.