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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Малышка на миллион: названы пять самых дорогих собак в Ростове-на-Дону

Малышка за миллион: как выглядят самые дорогие песики, которых можно купить в Ростове

17 марта 2024, 10:02
Фото: pxhere.com
Малышка на миллион: названы пять самых дорогих собак в Ростове-на-Дону
Щенки породы мальтипу являются самыми дорогими в Ростове, следует из данных на портале бесплатных объявлений.

Самыми дорогими собаками в Ростове оказались мальтипу. Некоторые заводчики просят за них 900 тысяч рублей. Высокую стоимость они объясняют не только красотой щенков, но и хорошей родословной, здоровьем и дружелюбностью.

Мальтипу очень похожи на плюшевых собак. Они пушистые, с большими глазами и маленькими носами. Также они привлекают своим небольшим размером.

«Сможет летать с вами по миру в салоне самолета», — говорят заводчики.

Они добавляют, что мальтипу отлично ладят с детьми и якобы не вызывают аллергии.

Заводчики добавляют, что мальтипу отлично ладят с детьми и якобы не вызывают аллергии.Заводчики добавляют, что мальтипу отлично ладят с детьми и якобы не вызывают аллергии.
Заводчики добавляют, что мальтипу отлично ладят с детьми и якобы не вызывают аллергии.
Фото: Авито

Продают в Ростове и французских бульдогов. За одного из них, например, просят 170 тысяч рублей. У пса необычный кремовые окрас. Заводчик утверждает, что у животного есть все необходимые документы, прививки, он является чистокровным. Пса готовы отправить «в любую точку».

При этом бульдогу уже больше года. Почему решили продать собаку, в объявлении не уточняется. Однако ранее за него просили 200 тысяч рублей.

Заводчик утверждает, что у животного есть все необходимые документы, прививки, он является чистокровным.Заводчик утверждает, что у животного есть все необходимые документы, прививки, он является чистокровным.
Заводчик утверждает, что у животного есть все необходимые документы, прививки, он является чистокровным.
Фото: Авито

Около 150 тысяч рублей просят в Ростове за американского булли. Эти собаки-компаньоны разделены на несколько видов в зависимости от размеров. Самые маленькие — это покет. Именно их чаще всего продают и покупают в Ростове.

Заводчики утверждают, что псы являются чистокровными, здоровыми и привитыми. Несмотря на внушительный вид, булли являются очень дружелюбными и ласковыми собаками. Они отлично ладят с детьми и другими животными. Из других внешних достоинств этой породы собак — крепкое телосложение, мощные лапы и красивая мускулатура.

Несмотря на внушительный вид, булли являются очень дружелюбными и ласковыми собаками.Несмотря на внушительный вид, булли являются очень дружелюбными и ласковыми собаками.
Несмотря на внушительный вид, булли являются очень дружелюбными и ласковыми собаками.
Фото: Авито

Большой популярностью в Ростове пользуются и щенки породы корги. Особенно дорогими являются мраморные корги. Цена за такого щенка может доходить до 120 тысяч рублей.

«Прекрасные, очень породные детки без малейших изъянов в окрасе!» — утверждают заводчики.

Они добавляют, что у собак есть полный пакет документов о происхождении, прививках и здоровье, в том числе международный ветеринарный паспорт.

Особенно дорогими являются мраморные корги.Особенно дорогими являются мраморные корги.
Особенно дорогими являются мраморные корги.
Фото: Авито

За 115 тысяч рублей в Ростове можно купить щенка породы кане-корсо. Это одна из древнейших пород собак. Они произошли от древнеримских боевых собак, использовавшихся в качестве травильных собак-гладиаторов.

Однако сейчас кане-корсо известны своим дружелюбием и спокойным нравом. У собак красивый окрас и мощное тело.

Заводчики обещают предоставить на собаку паспорт, а также заверяют, что сделали все необходимые прививки и следят за здоровьем щенка.

Кане-корсо известны своим дружелюбием и спокойным нравом.Кане-корсо известны своим дружелюбием и спокойным нравом.
Кане-корсо известны своим дружелюбием и спокойным нравом.
Фото: Авито
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