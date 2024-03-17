Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:58
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотником на подлете к Каменску-Шахтинскому. ПВО отразили атаку в 5 утра 17 марта.
В военном ведомстве сообщили, что российским ПВО удалось перехватить 35 беспилотников самолетного типа.
Массированная атака по восьми российским регионам продолжалась с ночи до утра 17 марта. При этом самое большое число беспилотников было перехвачено в небе над Краснодарским краем — 17 БПЛА. Над Ростовской областью удалось перехватить один беспилотник.