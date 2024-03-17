rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области

Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области

17 марта 2024, 04:51
Фото: 1MI
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области
О попытке теракта с применением беспилотника по объектам в Ростовской области сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотником на подлете к Каменску-Шахтинскому. ПВО отразили атаку в 5 утра 17 марта.

В военном ведомстве сообщили, что российским ПВО удалось перехватить 35 беспилотников самолетного типа.

Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
Узнать подробнее

Массированная атака по восьми российским регионам продолжалась с ночи до утра 17 марта. При этом самое большое число беспилотников было перехвачено в небе над Краснодарским краем — 17 БПЛА. Над Ростовской областью удалось перехватить один беспилотник.

Читайте также:
Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛАВ Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной больюГубернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
#СВО#Атака беспилотника#Атака ВСУ#Атака Украины#Атака БПЛА#Атака#Террористическая атака
Подпишитесь
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
Сегодня, 05:24
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
Сегодня, 02:33
Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
Сегодня, 02:17
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
Вчера, 17:55
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39