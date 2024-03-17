Неизвестный был рядом с ростовской спортсменкой перед ее странным исчезновением

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Напомним, в феврале стало известно, что пропала спортсменка из Ростова Анна Цомартова, которая приехала участвовать в соревнованиях по тайскому боксу в Каспийск. Девушка пропала во время прогулки по побережью Каспийского моря.
В сети были опубликованы фотографии с записи, на которых видно, что рядом с девушкой кто-то стоял.
«Согласно камер санатория, на мысе до темноты и даже больше кто-то стоял», — написала мать девушки.
Она ранее жаловалась, что они не могут получить записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на частных домах недалеко от места, где ростовскую спортсменку видели в последний раз. Сейчас запись есть у родных девушки и у следствия.