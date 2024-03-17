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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Пропавшая месяц назад спортсменка из Ростова была не одна перед исчезновением

Неизвестный был рядом с ростовской спортсменкой перед ее странным исчезновением

17 марта 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Пропавшая месяц назад спортсменка из Ростова была не одна перед исчезновением
Пропавшая в середине февраля спортсменка из Ростова Анна Цомартова была не одна накануне своего исчезновения, сообщила мать девушки в соцсети.

Напомним, в феврале стало известно, что пропала спортсменка из Ростова Анна Цомартова, которая приехала участвовать в соревнованиях по тайскому боксу в Каспийск. Девушка пропала во время прогулки по побережью Каспийского моря.

В сети были опубликованы фотографии с записи, на которых видно, что рядом с девушкой кто-то стоял.

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«Согласно камер санатория, на мысе до темноты и даже больше кто-то стоял», — написала мать девушки.

Она ранее жаловалась, что они не могут получить записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на частных домах недалеко от места, где ростовскую спортсменку видели в последний раз. Сейчас запись есть у родных девушки и у следствия.

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