Неожиданное потепление нагрянет в Ростов с понедельника

Скорость ветра будет умеренной — до десяти метров в секунду. Однако всю неделю небо будет затянуто тучами. Со среды, 20 марта, в городе ожидаются небольшие дожди. Ближе к выходным они прекратятся, однако облачность в Ростове сохранится.