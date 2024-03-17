Неожиданное потепление нагрянет в Ростов с понедельника

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Зима окончательно сдает свои права в Ростове. Температура воздуха с 18 марта будет повышаться днем до +14 градусов, а вечером — до +6 градусов. Заморозков в городе не ожидается.
Скорость ветра будет умеренной — до десяти метров в секунду. Однако всю неделю небо будет затянуто тучами. Со среды, 20 марта, в городе ожидаются небольшие дожди. Ближе к выходным они прекратятся, однако облачность в Ростове сохранится.
Резкое потепление до +14 градусов надвигается и на Ростовскую область. Вместе с тем местами ожидается мокрый снег и дожди.
Ранее врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области. Медик заявил, что это связано с погодными перепадами — жарой днем и холодом по ночам.