«Поросенок нагнал жути!»: рыбак из Ростовской области поразил всех шикарным уловом

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Рыбак рассказал, что, когда шел за уловом, надеялся поймать трофейного судака. Удача оказалась на его стороне. Однако поймал он не судака, а сазана. Зато внушительных размеров.
«Удар, подсечка, палка в дугу, фрикцион затрещал. В голове: „Вот он трофейный судак!“. А по итогу вот этот „поросенок“ нагнал жути», — рассказывает мужчина.
Рыболовы в социальных сетях поздравили его и отметили, что по весне все чаще будут ловиться крупные рыбы. Также они поинтересовались у коллеги, где тот смог поймать сазана, однако своих тайных мест он раскрывать не стал.
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