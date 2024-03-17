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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Рыбак из Ростовской области похвастался недавним уловом

«Поросенок нагнал жути!»: рыбак из Ростовской области поразил всех шикарным уловом

17 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI
Рыбак из Ростовской области похвастался недавним уловом

Рыбак поймал гигантского сазана в Ростовской области

Рыбак из Ростовской области похвастался недавним уловом, фото с рыбалки он опубликовал в социальных сетях.

Рыбак рассказал, что, когда шел за уловом, надеялся поймать трофейного судака. Удача оказалась на его стороне. Однако поймал он не судака, а сазана. Зато внушительных размеров.

«Удар, подсечка, палка в дугу, фрикцион затрещал. В голове: „Вот он трофейный судак!“. А по итогу вот этот „поросенок“ нагнал жути», — рассказывает мужчина.

Рыбак поймал гигантского сазана в Ростовской областиРыбак поймал гигантского сазана в Ростовской области
Рыбак поймал гигантского сазана в Ростовской области
Фото: Вконтакте «Рыбалка в Ростове | Ростовской области»

Рыболовы в социальных сетях поздравили его и отметили, что по весне все чаще будут ловиться крупные рыбы. Также они поинтересовались у коллеги, где тот смог поймать сазана, однако своих тайных мест он раскрывать не стал.

Ранее RostovGazeta рассказала, где можно будет в Ростовской области ловить шемаю, исключенную из Красной книги.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Рыбалка в Ростовской области
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