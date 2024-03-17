rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Экс-глава Ростовского облсуда Золотарева не хочет ездить в «автозаке с убийцами»

«Пришлось ехать в автозаке с убийцами»: ростовским бывшим судьям продлили арест

17 марта 2024, 12:09
Фото: 1MI
Экс-глава Ростовского облсуда Золотарева не хочет ездить в «автозаке с убийцами»

Экс-главе Ростовского облсуда Золотаревой и ее заму Юровой продлили арест

Экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее заму Татьяне Юровой и экс-главе районного суда Ростова Георгию Бондаренко продлили арест на три месяца, сообщает «Блокнот».

Громкое «дело судей» продолжает развиваться в Ростовской области. Его расследуют уже почти год. Стало известно, что фигурантам дела — экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее заму Татьяне Юровой и экс-главе Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко — продлили арест еще на три месяца. Некогда высокопоставленных судей обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей
Узнать подробнее

Обвиняемые просят поменять им меру задержания с СИЗО на домашний арест. Адвокаты заявили, что их подопечным «пришлось ехать в автозаке с убийцами» на очередное заседание суда. Однако судья, рассматривающий дело, посчитал такие неудобства недостаточными и вновь отправил Золотареву, Юрову и Бондаренко в СИЗО.

Напомним, по «делу судей» прошло несколько обысков дома у фигурантов дела и в зданиях суда. Следователи полагают, что обвиняемые за деньги выносили тем или иным людям «нужные» приговоры. Дома у Золотаревой и Юровой силовики нашли десятки миллионов рублей наличных денег, люксовые вещи и драгоценности. Высокопоставленных фигурантов дела лишили статуса судей и полномочий. Они пытались оспорить это решение в Верховном суде, однако тот посчитал его обоснованным.

Читайте также:
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над КаменскомЯвка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%Кофе «на вынос» подорожал в Ростове на 13% за год
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
Сегодня, 05:24
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:51
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
Сегодня, 02:33
Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
Сегодня, 02:17
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
Вчера, 17:55
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39