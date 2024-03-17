«Пришлось ехать в автозаке с убийцами»: ростовским бывшим судьям продлили арест

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Громкое «дело судей» продолжает развиваться в Ростовской области. Его расследуют уже почти год. Стало известно, что фигурантам дела — экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее заму Татьяне Юровой и экс-главе Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко — продлили арест еще на три месяца. Некогда высокопоставленных судей обвиняют в получении многомиллионных взяток.
Обвиняемые просят поменять им меру задержания с СИЗО на домашний арест. Адвокаты заявили, что их подопечным «пришлось ехать в автозаке с убийцами» на очередное заседание суда. Однако судья, рассматривающий дело, посчитал такие неудобства недостаточными и вновь отправил Золотареву, Юрову и Бондаренко в СИЗО.
Напомним, по «делу судей» прошло несколько обысков дома у фигурантов дела и в зданиях суда. Следователи полагают, что обвиняемые за деньги выносили тем или иным людям «нужные» приговоры. Дома у Золотаревой и Юровой силовики нашли десятки миллионов рублей наличных денег, люксовые вещи и драгоценности. Высокопоставленных фигурантов дела лишили статуса судей и полномочий. Они пытались оспорить это решение в Верховном суде, однако тот посчитал его обоснованным.