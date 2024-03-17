«Пришлось ехать в автозаке с убийцами»: ростовским бывшим судьям продлили арест

Напомним, по «делу судей» прошло несколько обысков дома у фигурантов дела и в зданиях суда. Следователи полагают, что обвиняемые за деньги выносили тем или иным людям «нужные» приговоры. Дома у Золотаревой и Юровой силовики нашли десятки миллионов рублей наличных денег, люксовые вещи и драгоценности. Высокопоставленных фигурантов дела лишили статуса судей и полномочий. Они пытались оспорить это решение в Верховном суде, однако тот посчитал его обоснованным.