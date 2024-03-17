Разъяренная лошадь ударила копытом наездницу в Волгодонске

Происшествие случилось 16 марта на площади Победы в Волгодонске. Там прогуливалась лошадь, неподалеку стояла ее наездница. К ней подошла знакомая с собакой породы Малинуа. Пес был без намордника и поводка. Он стал агрессировать на лошадь. В конце концов собака вцепилась лошади в задние ноги.