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Наездница госпитализирована после удара копытом лошади

Разъяренная лошадь ударила копытом наездницу в Волгодонске

17 марта 2024, 08:51
Фото: 1MI
Наездница госпитализирована после удара копытом лошади
Наездница госпитализирована после удара копытом лошади, пишет «Donday Волгодонск».

Происшествие случилось 16 марта на площади Победы в Волгодонске. Там прогуливалась лошадь, неподалеку стояла ее наездница. К ней подошла знакомая с собакой породы Малинуа. Пес был без намордника и поводка. Он стал агрессировать на лошадь. В конце концов собака вцепилась лошади в задние ноги.

Та от боли стала отбиваться. Наездница кинулась оттаскивать собаку от любимицы, однако в этот момент получила удар копытом.

Сейчас с травмами девушка госпитализирована.

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Очевидцы отмечают, что хозяйка собаки не принимала никаких мер, чтобы утихомирить животное и не помогала наезднице оттащить его от лошади.

Официальных комментариев о происшествии от полиции не поступало.

Ранее стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону. Ребенка госпитализировали, а инцидентом заинтересовались в СК.

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