Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью

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Published Сегодня, 02:17
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В воскресенье, 17 марта, около 05.00 мск в воздушном пространстве Ростовской области был замечен беспилотный летательный аппарат.
По словам губернатора Голубева, донским военным удалось отразить грядущую атаку на подлете к городу Каменску-Шахтинскому.
«Последствия на земле уточняются», — объявил губернатор Василий Голубев. Дончан призывают сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем.
«Террористы беспилотниками атакуют места, где военных объектов нет и не было даже! Они специально подвергают опасности мирное население!», «Нужно как-то ужесточить меры по защите объектов нефтегаза, раз по ним Украина бьет беспилотниками», — прокомментировали сообщение губернатора дончане, поблагодарив военных за защиту их спокойствия и безопасности.
Ранее в Ростовской области сбили три украинских беспилотника.