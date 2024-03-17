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Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью

Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью

17 марта 2024, 02:17
Фото: Изображение Midjourney
Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
В Ростовской области системы ПВО отразили атаку беспилотника в воздушном пространстве над Каменском-Шахтинским, об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

В воскресенье, 17 марта, около 05.00 мск в воздушном пространстве Ростовской области был замечен беспилотный летательный аппарат.

По словам губернатора Голубева, донским военным удалось отразить грядущую атаку на подлете к городу Каменску-Шахтинскому.

«Последствия на земле уточняются», — объявил губернатор Василий Голубев. Дончан призывают сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем.

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«Террористы беспилотниками атакуют места, где военных объектов нет и не было даже! Они специально подвергают опасности мирное население!», «Нужно как-то ужесточить меры по защите объектов нефтегаза, раз по ним Украина бьет беспилотниками», — прокомментировали сообщение губернатора дончане, поблагодарив военных за защиту их спокойствия и безопасности.

Ранее в Ростовской области сбили три украинских беспилотника.

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