Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью

«Террористы беспилотниками атакуют места, где военных объектов нет и не было даже! Они специально подвергают опасности мирное население!», «Нужно как-то ужесточить меры по защите объектов нефтегаза, раз по ним Украина бьет беспилотниками», — прокомментировали сообщение губернатора дончане, поблагодарив военных за защиту их спокойствия и безопасности.