«Ситуация парадоксальная»: цены на квартиры снова могут взлететь в Ростове

В Ростовской области застройщики обещают новый виток роста цен на недвижимость, сообщил RostovGazeta Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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