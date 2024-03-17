Снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 17 марта

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Быть осторожнее стоит жителям на востоке региона, поскольку там может быть гололед. Также местами может пойти дождь.
Так, в Обливском и Дубовском районах Ростовской области 17 марта ожидаются осадки в виде снега с дождем.
Днем в отдельных районах региона воздух прогреется до +8 градусов. В Ростове потеплеет до +6 градусов.
Ранее синоптики сообщили о том, что в Ростовской области может потеплеть в выходные дни с 16 по 17 марта до +14 градусов. При этом ночью столбики термометров могут опускаться до -4 градусов.