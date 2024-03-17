rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Снег с дождем и туман ожидаются в Ростовской области 17 марта

Снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 17 марта

17 марта 2024, 05:57
Фото: 1MI
Снег с дождем и туман ожидаются в Ростовской области 17 марта
Мокрый снег местами может пойти в Ростовской области в воскресенье, 17 марта, прогнозируют синоптики.

Быть осторожнее стоит жителям на востоке региона, поскольку там может быть гололед. Также местами может пойти дождь.

Так, в Обливском и Дубовском районах Ростовской области 17 марта ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода на Дону в первые дни весны
Узнать подробнее

Днем в отдельных районах региона воздух прогреется до +8 градусов. В Ростове потеплеет до +6 градусов.

Ранее синоптики сообщили о том, что в Ростовской области может потеплеть в выходные дни с 16 по 17 марта до +14 градусов. При этом ночью столбики термометров могут опускаться до -4 градусов.

Читайте также:
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской областиРезкое потепление до +13 градусов прогнозируют синоптики в РостовеСтал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Погода в Ростове#Погода Ростов#Снег и дождь#Дожди в Ростовской области#Погода на выходных#Дождь#Облачная погода
Подпишитесь
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
Сегодня, 05:24
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:51
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
Сегодня, 02:33
Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
Сегодня, 02:17
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
Вчера, 17:55
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39