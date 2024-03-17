Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить при покупке мяса

Так, по данным Ростовстата, в Волгодонске можно купить килограмм говядина почти на 70 рублей дешевле, чем в Таганроге. При том, что средняя цена этого мяса в Ростовской области составляет 522 рубля за килограмм, в Волгодонске оно продается за 490 рублей за тот же килограмм.