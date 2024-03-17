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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Где купить самое дешевое мясо в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить при покупке мяса

17 марта 2024, 15:18
Фото: 1MI
Где купить самое дешевое мясо в Ростовской области

Ростовстат назвал города в Ростовской области, где можно сэкономить на мясе

Где в Ростовской области можно купить самое недорогое мясо выяснили в редакции RostovGazeta.

Так, по данным Ростовстата, в Волгодонске можно купить килограмм говядина почти на 70 рублей дешевле, чем в Таганроге. При том, что средняя цена этого мяса в Ростовской области составляет 522 рубля за килограмм, в Волгодонске оно продается за 490 рублей за тот же килограмм.

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За дешевой свининой лучше отправится в Ростов. В донской столице за килограмм свинины нужно отдать в среднем всего 345 рублей, а вот в Таганроге — 377 рублей.

Да и куриное мясо на ростовских прилавках стоит дешевле, чем в среднем по области — 192 рубля за килограмм. При этом самое дорогое мясо кур продается Сальске. Там за него просят в среднем почти 207 рублей за килограмм.

Ранее стало известно, что в Ростовской области может сильно подорожать шоколад. Причиной этого называют неурожай какао.

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