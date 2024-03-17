rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область

В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область

17 марта 2024, 05:24
Фото: stat.mil.ru
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
ВСУ попытались атаковать беспилотниками восемь регионов России, в том числе Ростовскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотники достигли территорий российских регионов в ночь и рано утром в воскресенье, 17 марта. Всего в воздушном пространстве России удалось перехватить и уничтожить 35 беспилотников.

Один из беспилотников был уничтожен в небе над Ростовской областью. О разрушении на земле не сообщается.

Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
Узнать подробнее

Соседний с Ростовской областью Краснодарский край был атакован семнадцатью БПЛА. Четыре дрона долетели до Московской области, еще четыре беспилотника — до Ярославской области, по три — до Белгородской и Курской областей, два до Калужской и по одному — до Орловской и Ростовской областей.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотника. Жителей региона рано утром, 17 марта, разбудил мощный хлопок. Голубев рассказал, что в небе над Каменском-Шахтинским был перехвачен БПЛА.

Читайте также:
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской областиГубернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над КаменскомСистемы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Беспилотник#Украинские беспилотники#Сбили беспилотники#Атака беспилотника#Атака ВСУ#Атака Украины#Атака БПЛА#Атака#Террористическая атака#Происшествия
Подпишитесь
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:51
Губернатор Голубев сделал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском
Сегодня, 02:33
Системы ПВО успешно сбили беспилотник в небе над Ростовской областью
Сегодня, 02:17
Явка на выборы в Ростовской области превысила отметку в 60%
Вчера, 17:55
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39