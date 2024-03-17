В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область

Соседний с Ростовской областью Краснодарский край был атакован семнадцатью БПЛА. Четыре дрона долетели до Московской области, еще четыре беспилотника — до Ярославской области, по три — до Белгородской и Курской областей, два до Калужской и по одному — до Орловской и Ростовской областей.