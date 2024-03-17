В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
Беспилотники достигли территорий российских регионов в ночь и рано утром в воскресенье, 17 марта. Всего в воздушном пространстве России удалось перехватить и уничтожить 35 беспилотников.
Один из беспилотников был уничтожен в небе над Ростовской областью. О разрушении на земле не сообщается.
Соседний с Ростовской областью Краснодарский край был атакован семнадцатью БПЛА. Четыре дрона долетели до Московской области, еще четыре беспилотника — до Ярославской области, по три — до Белгородской и Курской областей, два до Калужской и по одному — до Орловской и Ростовской областей.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотника. Жителей региона рано утром, 17 марта, разбудил мощный хлопок. Голубев рассказал, что в небе над Каменском-Шахтинским был перехвачен БПЛА.