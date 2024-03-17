Владимир Путин побеждает на выборах президента после обработки 50% голосов

Ближайшие конкуренты Путина, по официальным данным, набрали пока по 4%. За Николая Харитонова проголосовали 4,11% избирателей, а за Владислава Даванкова — 4,01% избирателей. Однако соотношение все еще может поменяться после обработки оставшихся 50% бюллетеней.