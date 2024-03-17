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Published Сегодня, 20:12

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Updated Сегодня, 20:14

Владимир Путин

Владимир Путин побеждает на выборах президента после обработки 50% голосов

17 марта 2024, 20:12
Фото: Кремль
Владимир Путин
По последним данным ЦИК, за Владимира Путина голоса отдали больше 33 миллионов россиян, сообщили в комиссии после обработки 50% бюллетеней.
Сюжет
Выборы

ЦИК подсчитывает голоса избирателей на выборах президента России. Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 часов по местному времени.

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По итогам обработки 50% бюллетеней, лидером президентской гонки в настоящее время ожидаемо является Владимир Путин. ЦИК утверждает, что за него проголосовали 87,34% избирателей, это больше 33 миллионов россиян.

Ближайшие конкуренты Путина, по официальным данным, набрали пока по 4%. За Николая Харитонова проголосовали 4,11% избирателей, а за Владислава Даванкова — 4,01% избирателей. Однако соотношение все еще может поменяться после обработки оставшихся 50% бюллетеней.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прошло трехдневное голосование на выборах президента в Ростовской области.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Выборы#Владимир Путин
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