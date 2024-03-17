Владимир Путин побеждает на выборах президента после обработки 50% голосов

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
ЦИК подсчитывает голоса избирателей на выборах президента России. Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 часов по местному времени.
По итогам обработки 50% бюллетеней, лидером президентской гонки в настоящее время ожидаемо является Владимир Путин. ЦИК утверждает, что за него проголосовали 87,34% избирателей, это больше 33 миллионов россиян.
Ближайшие конкуренты Путина, по официальным данным, набрали пока по 4%. За Николая Харитонова проголосовали 4,11% избирателей, а за Владислава Даванкова — 4,01% избирателей. Однако соотношение все еще может поменяться после обработки оставшихся 50% бюллетеней.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прошло трехдневное голосование на выборах президента в Ростовской области.