Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В 20.00 в России закрылись участки для голосования на выборах президента России. По данным Избиркома Ростовской области, в регионе к 18.00 мск явка на выборах составила 75%. Учитывались и голоса тех, кто принял участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования.
Отмечается, что она побила рекорд явки на прошлых президентских выборах в 2018 году. Тогда на них проголосовали 64,77% избирателей Ростовской области.
После закрытия участков голосования начнется подсчет голосов. Завтра утром состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова, где будут подведены итоги выборов для региона.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прошли три дня выборов президента в Ростовской области.