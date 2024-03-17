rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей

Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности

17 марта 2024, 17:23
Фото: 1MI
В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей

Явка на выборах президента в Ростовской области превысила 75%

В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей, рассказали в региональном Избиркоме.
Сюжет
Выборы

В 20.00 в России закрылись участки для голосования на выборах президента России. По данным Избиркома Ростовской области, в регионе к 18.00 мск явка на выборах составила 75%. Учитывались и голоса тех, кто принял участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования.

Отмечается, что она побила рекорд явки на прошлых президентских выборах в 2018 году. Тогда на них проголосовали 64,77% избирателей Ростовской области.

В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
Узнать подробнее

После закрытия участков голосования начнется подсчет голосов. Завтра утром состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Ростовской области Андрея Бурова, где будут подведены итоги выборов для региона.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прошли три дня выборов президента в Ростовской области.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президентаСтало известно, сколько жителей Ростовской области будут избирать президентаГубернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
#Политика#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Выборы#Выборы в Ростовской области#Избирком Ростовской области#Выборы президента
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента
Сегодня, 15:15
Жители Ростова массово скупают склады
Сегодня, 14:19
Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%
Сегодня, 13:33
Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить при покупке мяса
Сегодня, 15:18
Зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 12:01
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39