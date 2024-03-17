Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности

В 20.00 в России закрылись участки для голосования на выборах президента России. По данным Избиркома Ростовской области, в регионе к 18.00 мск явка на выборах составила 75%. Учитывались и голоса тех, кто принял участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования.