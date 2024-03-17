Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%

В концу подходит последний день президентских выборов в России. По данным на 15.00 мск 17 марта, явка избирателей в Ростовской области превысила 70%. Такие данные приводит региональный Избирком. Там добавили, что учли 350 тысяч местных жителей, проголосовавших дистанционно.