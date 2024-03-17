Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В концу подходит последний день президентских выборов в России. По данным на 15.00 мск 17 марта, явка избирателей в Ростовской области превысила 70%. Такие данные приводит региональный Избирком. Там добавили, что учли 350 тысяч местных жителей, проголосовавших дистанционно.
Ростовская область стала одним из немногих регионов, где в этом году использовали ДЭГ — дистанционное электронное голосование. 90% избирателей региона, пожелавших отдать свой голос онлайн, уже поучаствовали в выборах, заверяет Избирком.
Ранее сообщалось, что в Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны.