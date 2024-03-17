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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

Избирком заявил о явке на выборах в Ростовской области выше 70%

Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%

17 марта 2024, 13:33
Фото: 1MI
Избирком заявил о явке на выборах в Ростовской области выше 70%
В Ростовской области более 90% избирателей, выбравших проголосовать онлайн, уже приняли участие в выборах, заявили в Избиркоме.
Сюжет
Выборы

В концу подходит последний день президентских выборов в России. По данным на 15.00 мск 17 марта, явка избирателей в Ростовской области превысила 70%. Такие данные приводит региональный Избирком. Там добавили, что учли 350 тысяч местных жителей, проголосовавших дистанционно.

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Ростовская область стала одним из немногих регионов, где в этом году использовали ДЭГ — дистанционное электронное голосование. 90% избирателей региона, пожелавших отдать свой голос онлайн, уже поучаствовали в выборах, заверяет Избирком.

Ранее сообщалось, что в Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны.

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