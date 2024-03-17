Зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В целом по России вакансий для курьеров за год стало больше на 32%. Количество же резюме увеличилось лишь на 5%. А потому конкурс на вакансию стал меньше на 20%.
В Ростове курьеру, согласному работать полный восьмичасовой рабочий день, готовы платить в среднем 45 тысяч рублей в месяц. Максимальная же зарплата для этой вакансии в Ростове составляет 80 тысяч рублей в месяц. За год предлагаемый доход вырос на 13%.
На 14% больше стали платить водителям-курьерам. В среднем в Ростове они получают 65 тысяч рублей в месяц. Максимальная же ставка для вакансии составляет 130 тысяч рублей в месяц.
Также аналитики рассказали, что в Ростове прямо сейчас ищут водителя-экспедитора, ему готовы платить 180 тысяч рублей в месяц. Актуальна в городе и вакансия велокурьера с доходом в 117 тысяч рублей в месяц.
Ранее были названы вакансии в Ростове, которые можно освоить на рабочем месте.