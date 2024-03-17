Зарплаты медсестрер в Ростове-на-Дону выросли до 95 тысяч

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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При этом среднерыночная зарплата медсестры в коммерческих клиниках Ростова составляет 55 тысяч рублей. Однако на рынке есть работодатели повышающие зарплатный диапазон для соискательниц до 65-95 тысяч рублей в месяц.
Больше всего операционные медицинские сестры зарабатывают в обеих столицах (в среднем 145 тысяч рублей в месяц) и Екатеринбурге (110 тысяч рублей в месяц).
Аналитики составили усредненный портрет соискательницы на эту должность. Чаще всего это женщина в возрасте 35 лет с опытом работы не меньше пяти лет со средним или реже высшим медицинским образованием.
Ранее власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году.