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Работодатели повышают зарплаты медсестрам в Ростове до 95 тысяч рублей в месяц

Зарплаты медсестрер в Ростове-на-Дону выросли до 95 тысяч

17 марта 2024, 07:58
Фото: 1MI
Работодатели повышают зарплаты медсестрам в Ростове до 95 тысяч рублей в месяц
В Ростове работодатели в частных клиниках готовы платить операционным медицинским сестрам до 95 тысяч рублей в месяц, заявили аналитики Superjob.

При этом среднерыночная зарплата медсестры в коммерческих клиниках Ростова составляет 55 тысяч рублей. Однако на рынке есть работодатели повышающие зарплатный диапазон для соискательниц до 65-95 тысяч рублей в месяц.

Больше всего операционные медицинские сестры зарабатывают в обеих столицах (в среднем 145 тысяч рублей в месяц) и Екатеринбурге (110 тысяч рублей в месяц).

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Аналитики составили усредненный портрет соискательницы на эту должность. Чаще всего это женщина в возрасте 35 лет с опытом работы не меньше пяти лет со средним или реже высшим медицинским образованием.

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