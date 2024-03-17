Жители Ростова массово скупают склады

Стоимость покупки складского помещения в Ростове выросла за год на 29%. Сейчас квадратный метр в этом сегменте рынка обойдется в 40 тысяч рублей. Что касается аренды, она за год подорожала на 15%. Арендовать квадратный метр складского помещения выйдет в сумму в 274 рубля.