Жители Ростова массово скупают склады

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Так, спрос на аренду складов в Ростове за год вырос на 31%. Покупать же складские помещения стали на 68% чаще. При этом предложение на рынке аренды и покупке складов сократилось на 5% и 16% соответственно.
Стоимость покупки складского помещения в Ростове выросла за год на 29%. Сейчас квадратный метр в этом сегменте рынка обойдется в 40 тысяч рублей. Что касается аренды, она за год подорожала на 15%. Арендовать квадратный метр складского помещения выйдет в сумму в 274 рубля.
Ранее сообщалось, что гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей.