rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Несмотря на рост интереса к аренде и покупке складов предложение в этом сегменте рынка снизилось

Жители Ростова массово скупают склады

17 марта 2024, 14:19
Фото: 1MI
Несмотря на рост интереса к аренде и покупке складов предложение в этом сегменте рынка снизилось

Спрос на покупку складов в Ростове вырос на 68%

Несмотря на рост интереса к аренде и покупке складов предложение в этом сегменте рынка снизилось, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

Так, спрос на аренду складов в Ростове за год вырос на 31%. Покупать же складские помещения стали на 68% чаще. При этом предложение на рынке аренды и покупке складов сократилось на 5% и 16% соответственно.

Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными
Узнать подробнее

Стоимость покупки складского помещения в Ростове выросла за год на 29%. Сейчас квадратный метр в этом сегменте рынка обойдется в 40 тысяч рублей. Что касается аренды, она за год подорожала на 15%. Арендовать квадратный метр складского помещения выйдет в сумму в 274 рубля.

Ранее сообщалось, что гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей.

Читайте также:
Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»Ростов вошел в список российских городов с самой высокой посуточной арендойТорговые площади стали массово скупать в Ростове-на-Дону
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Рынок недвижимости в Ростове#Ростов
Подпишитесь
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
Сегодня, 05:24
Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%
Сегодня, 13:33
Пришлось ехать в автозаке с убийцами: ростовским бывшим судьям продлили арест
Сегодня, 12:09
Зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 12:01
На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
Вчера, 13:39