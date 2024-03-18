Банк «Открытие»: средний чек покупок к 8 марта вырос на 15%

Клиенты банка «Открытие» с 7 по 8 марта 2024 года совершили на 4% меньше покупок, но потратили при этом на 10% больше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос средний чек покупок — на 15%. В 2023 году выходным был только один день — 8 марта, а в 2024 три дня — с 8 по 10 марта. Как и прошлом году среднедневной объем расходов по картам в предпраздничный день 7 марта превышал траты в праздничный день — 8 марта (+75%). Особенность текущего года, которая отмечалась ранее, — резкий рост операций по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП). Количество и объем таких оплат 7 — 8 марта выросли в 4 раза по сравнению с прошлым годом.