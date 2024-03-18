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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Библиотекарь заявила, что ростовчане стали массово переходить на электронные книги

Библиотекарь рассказала, что читает ростовская молодежь

18 марта 2024, 10:46
Фото: 1MI
Библиотекарь заявила, что ростовчане стали массово переходить на электронные книги

Библиотекарь заявила, что ростовчане стали переходить на электронные книги

Желание читать печатные книги снизилось у ростовских студентов. Сегодня все больше молодых людей пользуются возможностями электронных библиотек, сообщила RostovGazeta библиотекарь Татьяна Тыщенко.

Собеседница рассказывает, что многие студенты по-прежнему хотят читать исключительно печатные книги.

«Приходя в библиотеку, они так и объясняют, что читать бумажную книгу намного интереснее. Сейчас же в основном электронные библиотеки», — отмечает Татьяна Тыщенко.

Однако, по словам собеседницы, таких людей с каждым годом становится меньше. В большинстве случаев, молодежь теперь читает книги в электронных библиотеках.

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Помимо художественной литературы, молодые люди активно интересуются книгами по психологии.

Подробнее о том, к чему приведет снижение читательской активности ростовчан — в большом материале RostovGazeta.

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