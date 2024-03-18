Библиотекарь рассказала, что читает ростовская молодежь

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Собеседница рассказывает, что многие студенты по-прежнему хотят читать исключительно печатные книги.
«Приходя в библиотеку, они так и объясняют, что читать бумажную книгу намного интереснее. Сейчас же в основном электронные библиотеки», — отмечает Татьяна Тыщенко.
Однако, по словам собеседницы, таких людей с каждым годом становится меньше. В большинстве случаев, молодежь теперь читает книги в электронных библиотеках.
Помимо художественной литературы, молодые люди активно интересуются книгами по психологии.
Подробнее о том, к чему приведет снижение читательской активности ростовчан — в большом материале RostovGazeta.