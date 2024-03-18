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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Бойцов СВО из Ростовской области освободят от уплаты налога на имущество

Бойцов СВО из Ростовской области освободят от уплаты налога на имущество

18 марта 2024, 12:14
Фото: mil.ru
Бойцов СВО из Ростовской области освободят от уплаты налога на имущество
Бойцов спецоперации, в том числе из Ростовской области, освободят от уплаты налога на имущество, говорится в документах на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны провести работу по освобождению бойцов и членов их семей от выплаты налога на имущество. Перечень поручений был утвержден после встречи президента со студентами — участниками СВО.

Срок исполнения указан 15 апреля 2024 года. Ответственным назначили главу российского правительства Михаила Мишустина.

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Кроме того, стало известно, что военнослужащим не будут начисляться проценты по кредитам во время льготного периода.

Читайте также о том, какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бойцы СВО#Налог на имущество
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