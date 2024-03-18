Бойцов СВО из Ростовской области освободят от уплаты налога на имущество

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Глава государства Владимир Путин поручил правительству страны провести работу по освобождению бойцов и членов их семей от выплаты налога на имущество. Перечень поручений был утвержден после встречи президента со студентами — участниками СВО.
Срок исполнения указан 15 апреля 2024 года. Ответственным назначили главу российского правительства Михаила Мишустина.
Кроме того, стало известно, что военнослужащим не будут начисляться проценты по кредитам во время льготного периода.
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