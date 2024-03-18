Чиновница из администрации Ростова стала министром труда

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Ростовской области произошли изменения в руководстве министерства труда и социального развития. На эту должность глава региона Василий Голубев назначил Ирину Шувалову, которая ранее занимала пост директора Департамента соцзащиты населения в администрации Ростова-на-Дону.
Она является выпускницей Северо-Кавказской академии госслужбы и РГУ. Предшественница Шуваловой Елена Елисеева ушла с этой должности в 2023 году после избрания в качестве депутата в Законодательное собрание региона.
Шувалова также известна тем, что в 2020 году, в период пандемии коронавируса, ее не пустили на заседание Гордумы Ростова из-за повышенной температуры.
Ранее стало известно, что экс-главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии.