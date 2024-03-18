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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Чиновница из администрации Ростова стала министром

Чиновница из администрации Ростова стала министром труда

18 марта 2024, 10:51
Фото: donland.ru
Чиновница из администрации Ростова стала министром

Донской минтруд возглавила глава департамента соцзащиты Ростова Ирина Шувалова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил министром труда и соцразвития Ирину Шувалову

В Ростовской области произошли изменения в руководстве министерства труда и социального развития. На эту должность глава региона Василий Голубев назначил Ирину Шувалову, которая ранее занимала пост директора Департамента соцзащиты населения в администрации Ростова-на-Дону.

Она является выпускницей Северо-Кавказской академии госслужбы и РГУ. Предшественница Шуваловой Елена Елисеева ушла с этой должности в 2023 году после избрания в качестве депутата в Законодательное собрание региона.

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Шувалова также известна тем, что в 2020 году, в период пандемии коронавируса, ее не пустили на заседание Гордумы Ростова из-за повышенной температуры.

Ранее стало известно, что экс-главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии.

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