Дожди и прохладная погода ожидаются в начале недели в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
Температура воздуха может подняться до +12 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. Но осадков в это время уже не будет.
Во вторник воздух прогреется до +14 градусов, а ветер усилится до 5 метров в секунду. Но в среду похолодает до +11 градусов, в четверг и пятницу — до +9 градусов.
Ближе к выходным погода снова пойдет вверх. Все это время осадков в городе не будет.
По ночам на этой неделе температура будет опускаться до +2 градусов.
Ранее энергетиков Ростовской области переводили на особый режим работы из-за непогоды.