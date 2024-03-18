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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Дожди и прохладная погода ожидаются в начале недели в Ростове-на-Дону

Дожди и прохладная погода ожидаются в начале недели в Ростове-на-Дону

18 марта 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в понедельник, 18 марта, будет дождливая погода, сообщили синоптики.

Температура воздуха может подняться до +12 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. Но осадков в это время уже не будет.

Во вторник воздух прогреется до +14 градусов, а ветер усилится до 5 метров в секунду. Но в среду похолодает до +11 градусов, в четверг и пятницу — до +9 градусов.

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Ближе к выходным погода снова пойдет вверх. Все это время осадков в городе не будет.

По ночам на этой неделе температура будет опускаться до +2 градусов.

Ранее энергетиков Ростовской области переводили на особый режим работы из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Осадки#Температура#Дождь
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