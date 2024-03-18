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Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Татьяна Быковская

Экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская готова отправиться на фронт

18 марта 2024, 16:20
Фото: Правительство Ростовской области
Татьяна Быковская

Экс-глава ростовского Минздрава Быковская выступила на суде с последним словом

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила о готовности восстановить свою репутацию путем участия в СВО, пишет из зала суда «Блокнот. Ростов».

В Кущевском районном суде продолжает тянуться судебное разбирательство в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий во время закупок, связанных с утилизацией медицинских отходов.

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На прошедшем 18 марта заседании Быковская в своем последнем слове сказала, что готова отправиться в зону боевых действий на Украине. Она заявила, что «привыкла всегда помогать людям» и кроме собственной жизни ей «терять нечего».

Обращаясь к журналисту Быковская пожаловалась: «Мою репутацию вы, как только могли, втоптали в грязь».

Приговор экс-министру огласят 27 марта.

Напомним, по версии обвинения, Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский заставляли медучреждения заключать невыгодные контракты на утилизацию отходов со связанной с ними компанией «Центр 100». Из-за этого больницы понесли убытки. Прокурор просит для экс-министра пять лет заключения.

Дело сильно затягивалось. Чтобы ускорить его рассмотрение, заседание проводили едва ли не каждый день. Ранее СМИ писали, что уголовное дело в отношении Станислава Беседовского прекратили из-за сроков давности. Однако официально это не подтверждалось.

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