Фанат судится с ФК «Ростов» за запрет приходить на матчи с яблоком и шоколадкой

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Он рассказал каналу, что хотел брать на игры яблоки, шоколад и персики, но его не пустили с едой. Ему объяснили это правилами безопасности.
«С футболом вечно проблемы: или еду забирают, или воду заставляют открывать», — говорится в публикации.
Сам фанат не верит, что это все делается в целях безопасности. Дело в том, что для этого ввели Fan ID.
Болельщик считает, что таким образом принуждают покупать еду на стадионе, которая стоит дороже. По информации канала, суд его не поддержал, но он собирается подавать апелляцию.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Карпин заявил, что штрафовал игроков за «отпускной жирок». Материал на эту тему читайте по ссылке.