Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Тело 45-летнего утонувшего мужчины извлекли в районе хутора Апанаскин в балке Провальская. Известно, что погибший пошел на реку проводить подледную съемку. Однако толща льда не выдержала мужчину, он провалился под лед и утонул.
Спасатели напомнили, что с начала года на водоемах спасли семь человек, пять из них — дети. Однако еще 11 человек все-таки утонули.
В МЧС попросили местных жителей не выходить на лед при наличии запрещающего знака. Также запрещено проверять лед на прочность ударом ноги.
Напомним, на днях пятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской области.