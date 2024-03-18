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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Белокалитвинском районе утонул местный житель

Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области

18 марта 2024, 17:32
Фото: 1MI
В Белокалитвинском районе утонул местный житель
В Белокалитвинском районе утонул местный житель, рассказали в управлении МЧС Ростовской области.

Тело 45-летнего утонувшего мужчины извлекли в районе хутора Апанаскин в балке Провальская. Известно, что погибший пошел на реку проводить подледную съемку. Однако толща льда не выдержала мужчину, он провалился под лед и утонул.

Спасатели напомнили, что с начала года на водоемах спасли семь человек, пять из них — дети. Однако еще 11 человек все-таки утонули.

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В МЧС попросили местных жителей не выходить на лед при наличии запрещающего знака. Также запрещено проверять лед на прочность ударом ноги.

Напомним, на днях пятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской области.

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