«Где угодно»: зоолог рассказал, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области

Он объясняет, что каракурты редко покидают свою паутину, за исключением осени, когда оплодотворенные самки начинают размножаться и искать убежище для своего кокона. В таком случае они могут заползти в дом или даже оставленные ботинки. Тихонов просит ростовчан быть осторожнее и не трогать пауков первыми. При первых симптомах укуса нужно обязательно обратиться к врачу.