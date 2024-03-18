«Где угодно»: зоолог рассказал, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
На фото в интернете каракуртов изображают с красными пятнами на черном теле. Однако в Ростовской области этот вид пауков лишен пятен. При этом он крайне опасен.
«Это самое ядовитое наше животное. Он опаснее, например, чем степная гадюка», — объясняет Тихонов.
Однако даже после укуса каракурта можно выжить, если вовремя обратиться к врачу. Каракурт, по словам ученого, «может быть где угодно». Особенно в старых заброшенных домах.
«Каракурт — он не только самый ядовитый, но и самый флегматичный наш паук», — говорит эксперт.
Он объясняет, что каракурты редко покидают свою паутину, за исключением осени, когда оплодотворенные самки начинают размножаться и искать убежище для своего кокона. В таком случае они могут заползти в дом или даже оставленные ботинки. Тихонов просит ростовчан быть осторожнее и не трогать пауков первыми. При первых симптомах укуса нужно обязательно обратиться к врачу.
Ранее зоолог Алексей Тихонов рассказал, когда ядовитые змеи могут напасть на ростовчан.