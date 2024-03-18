Хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Георг Буцуканов дал несколько советов о том, как защитить свой номер телефона от мошенников.
«Почти 99% вероятность защиты дает самый старый способ — установить пароль на SIM-карту. Во-первых, отключите на устройстве функцию предварительного просмотра уведомлений на экране блокировки. Тогда, пока пароль не будет введен, посторонние не смогут просмотреть личные данные и коды из СМС», — советует эксперт.
Во-вторых, он советует привязывать все личные номера к действующему паспорту. Тогда, если кто-то захочет перевести вашу физическую SIM-карту в электронную, ему придется отказаться от этой идеи.
«Все действия с номером вы сможете совершать только при личном посещении салона сотовой связи и с оригиналом паспорта», — говорит хакер.
Чтобы дополнительно защитить данные от мошенников, на все важные социальные сети и банковские приложения лучше установить двухфакторную аутентификацию.
Ранее RostovGazeta писала о том, что хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества.