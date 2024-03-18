rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Хакер рассказал, как ростовчанам уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками

Хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками

18 марта 2024, 14:29
Фото: wikimedia.org
Хакер рассказал, как ростовчанам уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками
Пароль дает 99% гарантию от взлома, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский хакер-программист Георг Буцуканов

Георг Буцуканов дал несколько советов о том, как защитить свой номер телефона от мошенников.

«Почти 99% вероятность защиты дает самый старый способ — установить пароль на SIM-карту. Во-первых, отключите на устройстве функцию предварительного просмотра уведомлений на экране блокировки. Тогда, пока пароль не будет введен, посторонние не смогут просмотреть личные данные и коды из СМС», — советует эксперт.

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска
Узнать подробнее

Во-вторых, он советует привязывать все личные номера к действующему паспорту. Тогда, если кто-то захочет перевести вашу физическую SIM-карту в электронную, ему придется отказаться от этой идеи.

«Все действия с номером вы сможете совершать только при личном посещении салона сотовой связи и с оригиналом паспорта», — говорит хакер.

Чтобы дополнительно защитить данные от мошенников, на все важные социальные сети и банковские приложения лучше установить двухфакторную аутентификацию.

Ранее RostovGazeta писала о том, что хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества.

Читайте также:
Хакера Баяндина из Ростовской области осудили за атаку на сайты Кремля и МинобороныВ Ростове преступник при задержании начал стрелять в полициюВ Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове
Сегодня, 13:18
Зоолог Тихонов рассказал, куда исчезли воробьи в Ростовской области
Сегодня, 08:22
Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта
Сегодня, 12:56
Производители предупредили о резком подорожании пива в Ростовской области
Сегодня, 12:55
Бойцов СВО из Ростовской области освободят от уплаты налога на имущество
Сегодня, 12:14
Таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции
Сегодня, 11:27