Хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками

«Почти 99% вероятность защиты дает самый старый способ — установить пароль на SIM-карту. Во-первых, отключите на устройстве функцию предварительного просмотра уведомлений на экране блокировки. Тогда, пока пароль не будет введен, посторонние не смогут просмотреть личные данные и коды из СМС», — советует эксперт.