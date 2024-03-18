Композитор и автор русских романсов Галина Гонтаренко умерла в Ростове

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Гонтаренко была профессором кафедры теории музыки и композиции. Преподаванию она посвятила десятки лет жизни, воспитав несколько выдающихся учеников. Также Галина Николаевна была известна как советский композитор и автор русских романсов.
Что стало причиной кончины Гонтаренко, не уточняется. Известно, что прощание с ней состоится в храме на Северном кладбище 19 марта в 13.30.
Ранее в Ростовской области скончался депутат городской думы Таганрога и директор Таганрогского института имени Чехова Андрей Голобородько. Ему было 45 лет.