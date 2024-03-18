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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Композитор и автор русских романсов Галина Гонтаренко умерла в Ростове

Композитор и автор русских романсов Галина Гонтаренко умерла в Ростове

18 марта 2024, 13:26
Фото: Pxhere
Композитор и автор русских романсов Галина Гонтаренко умерла в Ростове
Профессор и композитор Галина Гонтаренко умерла на 79-м году жизни, сообщили в ростовской консерватории.

Гонтаренко была профессором кафедры теории музыки и композиции. Преподаванию она посвятила десятки лет жизни, воспитав несколько выдающихся учеников. Также Галина Николаевна была известна как советский композитор и автор русских романсов.

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Гонтаренко была профессором кафедры теории музыки и композиции.Гонтаренко была профессором кафедры теории музыки и композиции.
Гонтаренко была профессором кафедры теории музыки и композиции.
Фото: rostcons.ru

Что стало причиной кончины Гонтаренко, не уточняется. Известно, что прощание с ней состоится в храме на Северном кладбище 19 марта в 13.30.

Ранее в Ростовской области скончался депутат городской думы Таганрога и директор Таганрогского института имени Чехова Андрей Голобородько. Ему было 45 лет.

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