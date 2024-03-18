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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Мошенник из Подмосковья обманул знакомую, попросив её вложить деньги в бизнес

18 марта 2024, 18:35
В подмосковном Подольске задержали 21-летнего местного жителя, который обманул свою знакомую на 126 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По словам 19-летней девушки, злоумышленник познакомился с ней в интернете и предложил встретиться. Во время встречи он рассказал ей о бизнесе, связанном с перепродажей мобильных телефонов, и предложил стать его партнером.

Девушка согласилась на это предложение, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Чтобы получить прибыль, ей потребовалось перевести определенную сумму на счет нового знакомого. Как только злоумышленник получил деньги, он перестал поддерживать с ней связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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