Мошенник из Подмосковья обманул знакомую, попросив её вложить деньги в бизнес

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
По словам 19-летней девушки, злоумышленник познакомился с ней в интернете и предложил встретиться. Во время встречи он рассказал ей о бизнесе, связанном с перепродажей мобильных телефонов, и предложил стать его партнером.
Девушка согласилась на это предложение, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Чтобы получить прибыль, ей потребовалось перевести определенную сумму на счет нового знакомого. Как только злоумышленник получил деньги, он перестал поддерживать с ней связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.