Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Эти организации должны создать специальные нештатные формирования для этих целей. Они будут укомплектованы из числа работников.
Кроме того, предприятия подготовят запасы медикаментов и продовольственных товаров. А личные состав должен будет пройти обучение.
Формирования планируется привлекать для решения различных задач, в том числе в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Всего в список попали 15 организаций, среди них «Коммунальщик Дона», «Муниципальная транспортная компания „Ростовпассажиртранс“, „Ростгорсвет“, Ростовводоканал.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны.