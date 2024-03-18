rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС

Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС

18 марта 2024, 13:48
Фото: 1MI
Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС
В Ростове-на-Дону определили перечень предприятий, которые будут заниматься мероприятиями по гражданской обороне, говорится в постановлении администрации города.

Эти организации должны создать специальные нештатные формирования для этих целей. Они будут укомплектованы из числа работников.

Кроме того, предприятия подготовят запасы медикаментов и продовольственных товаров. А личные состав должен будет пройти обучение.

Формирования планируется привлекать для решения различных задач, в том числе в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Всего в список попали 15 организаций, среди них «Коммунальщик Дона», «Муниципальная транспортная компания „Ростовпассажиртранс“, „Ростгорсвет“, Ростовводоканал.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны.

Читайте также:
Жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоныВ Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧСТелефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове
Сегодня, 13:18
Зоолог Тихонов рассказал, куда исчезли воробьи в Ростовской области
Сегодня, 08:22
Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Ростове 18 марта
Сегодня, 12:56
Производители предупредили о резком подорожании пива в Ростовской области
Сегодня, 12:55
Бойцов СВО из Ростовской области освободят от уплаты налога на имущество
Сегодня, 12:14
Таганрожец Федор Добронравов отменил все спектакли на год из-за операции
Сегодня, 11:27