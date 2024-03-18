Огромная защитная сетка появилась на здании полиции в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Напомним, что вечером 20 января на Буденновском проспекте, 46, произошел обвал декоративной части козырька крыши. Тогда пострадали четыре припаркованные машины. В этом здании расположены отдел полиции Ленинского района города и Южное таможенное управление. Этот объект имеет историческое значение и известен также как доходный дом Чирикова.
«Опасный участок был огорожен сигнальной лентой, а затем установили специальное ограждение. Однако это оказалось недостаточным, и впоследствии была установлена большая защитная сетка», — пишет издание.
Отмечается, что о сроках ремонта пока ничего не говорится. Официальной информации о ситуации со зданием не поступало, она уточняется.
Ранее столетнее здание начало рассыпаться на кирпичи в центре Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.