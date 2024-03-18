Огромная защитная сетка появилась на здании полиции в Ростове-на-Дону

Напомним, что вечером 20 января на Буденновском проспекте, 46, произошел обвал декоративной части козырька крыши. Тогда пострадали четыре припаркованные машины. В этом здании расположены отдел полиции Ленинского района города и Южное таможенное управление. Этот объект имеет историческое значение и известен также как доходный дом Чирикова.