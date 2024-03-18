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Огромная защитная сетка появилась на здании полиции в Ростове-на-Дону

Огромная защитная сетка появилась на здании полиции в Ростове-на-Дону

18 марта 2024, 10:48
Фото: Pxhere
Огромная защитная сетка появилась на здании полиции в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на здании отдела полиции №4 в воскресенье, 17 марта, установили большую защитную сетку, пишет Rostov.ru.

Напомним, что вечером 20 января на Буденновском проспекте, 46, произошел обвал декоративной части козырька крыши. Тогда пострадали четыре припаркованные машины. В этом здании расположены отдел полиции Ленинского района города и Южное таможенное управление. Этот объект имеет историческое значение и известен также как доходный дом Чирикова.

«Опасный участок был огорожен сигнальной лентой, а затем установили специальное ограждение. Однако это оказалось недостаточным, и впоследствии была установлена большая защитная сетка», — пишет издание.

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Rostov.ru пишет, что уже несколько лет здание на Буденновском проспекте, 46, находится в неудовлетворительном состоянии.Rostov.ru пишет, что уже несколько лет здание на Буденновском проспекте, 46, находится в неудовлетворительном состоянии.
Rostov.ru пишет, что уже несколько лет здание на Буденновском проспекте, 46, находится в неудовлетворительном состоянии.
Фото: Rostov.ru

Отмечается, что о сроках ремонта пока ничего не говорится. Официальной информации о ситуации со зданием не поступало, она уточняется.

Ранее столетнее здание начало рассыпаться на кирпичи в центре Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Ремонт#Защитная сетка
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