Опаснее степной гадюки: названы самые ядовитые пауки в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Эксперт объяснил, что все пауки в той или иной степени ядовиты. Однако далеко не все способны прокусить кожу человека из-за ее плотности. С осторожностью в Ростовской области стоит относиться к паукам-каракуртам.
«Это самое ядовитое наше животное. Он опаснее, например, чем степная гадюка», — говорит Тихонов.
Также опасен желтосумный колющий паук, его укус крайне болезненный, но не смертельно опасный. Упомянул Тихонов и крупных крестовиков. Они могут прокусить кожу, однако боль от укуса будет как от укуса осы.
Ранее ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта.