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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Зоолог Тихонов назвал самых ядовитых пауков в Ростовской области

Опаснее степной гадюки: названы самые ядовитые пауки в Ростовской области

18 марта 2024, 14:16
Фото: wikimedia.org
Зоолог Тихонов назвал самых ядовитых пауков в Ростовской области

Зоолог Тихонов назвал самых ядовитых пауков в Ростовской области

Большая часть пауков физически не может прокусить кожу человека, заявил ростовский зоолог Алексей Тихонов в эфире «Вести Дон».

Эксперт объяснил, что все пауки в той или иной степени ядовиты. Однако далеко не все способны прокусить кожу человека из-за ее плотности. С осторожностью в Ростовской области стоит относиться к паукам-каракуртам.

«Это самое ядовитое наше животное. Он опаснее, например, чем степная гадюка», — говорит Тихонов.

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Также опасен желтосумный колющий паук, его укус крайне болезненный, но не смертельно опасный. Упомянул Тихонов и крупных крестовиков. Они могут прокусить кожу, однако боль от укуса будет как от укуса осы.

Ранее ростовчанин попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта.

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