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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Politico: Китай будет блокировать мирные переговоры по Украине без России

18 марта 2024, 18:43
По информации издания Politico, Китай может заблокировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет приглашена Россия. Эту позицию китайских чиновников передала Европе специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время его последнего визита.

Также за участие России на переговорах выступает Швейцария, которая является хозяином предстоящего саммита. Власти Швейцарии понимают, что обсуждение мира без участия России бесполезно. Эта позиция уже была озвучена главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на зарубежное СМИ.

Против участия России на переговорах выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что «цивилизованные» страны должны сначала сформулировать условия мира, а затем предъявить их Москве в виде ультиматума.

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