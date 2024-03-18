Politico: Китай будет блокировать мирные переговоры по Украине без России

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Также за участие России на переговорах выступает Швейцария, которая является хозяином предстоящего саммита. Власти Швейцарии понимают, что обсуждение мира без участия России бесполезно. Эта позиция уже была озвучена главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на зарубежное СМИ.
Против участия России на переговорах выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что «цивилизованные» страны должны сначала сформулировать условия мира, а затем предъявить их Москве в виде ультиматума.