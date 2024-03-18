Politico: Китай будет блокировать мирные переговоры по Украине без России

По информации издания Politico, Китай может заблокировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет приглашена Россия. Эту позицию китайских чиновников передала Европе специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время его последнего визита.